“IVEの妹分”KiiiKiii、新曲『Delulu』トラックフィルム先行公開！唯一無二の世界観に注目 | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiが、新曲『Delulu』を通じて独自の世界観を鮮明に打ち出した。

1月12日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは、公式YouTubeチャンネルを通じてKiiiKiiiの2ndミニアルバム『Delulu Pack』の収録曲『Delulu』のトラックフィルムをサプライズ公開した。

【写真】KiiiKiii、“全員センター級”のビジュアル

公開された映像は、都市と自然を背景にメンバーたちの残像が重なり合う“ディゾルブ効果”が加えられ、幻想的な世界観を演出している。メンバーたちは手を取り合って街を歩いたり、自然の中で神秘的な雰囲気を漂わせたりしながらやがて荒野を横切り、次々と意外性のある展開が描かれている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

スピード感のあるビートはランウェイを連想させ、KiiiKiiiならではの自由奔放なエネルギーを詰め込んだハウスサウンドが展開される中で、メンバーの繊細なボーカルが幻想的なムードを一層引き立て、幅広い音楽スタイルで注目を集めた。

また、2000年代初頭の広告を思わせるスタイリングと演出は、見る人のノスタルジーを刺激し、深い余韻を残すと同時に新作への期待感を高めている。

『Delulu』は、1月26日にリリースされるKiiiKiiiの2ndミニアルバム『Delulu Pack』の収録曲で、軽快なディスコビートと前へ進み続けるようなメロディが重なり、洗練されたムードを感じさせる一曲だ。爽快感に、少しの見栄とユーモアが絶妙に溶け合い、既存の枠にとらわれないKiiiKiiiの魅力が鮮明に浮かび上がる。

KiiiKiiiの2ndミニアルバム『Delulu Pack』は、少し風変わりでありながらも愛らしい“新年の願い”のようなアルバムで、多彩な音楽とコンテンツを通じて「一緒に願いごとをしよう」というメッセージを届ける。KiiiKiiiは本作を通じて音楽の幅をさらに広げ、唯一無二の“Z世代らしさ”で音楽シーンを再び彩る見通しだ。

なお、KiiiKiiiの2ndミニアルバム『Delulu Pack』は1月26日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

■【話題】KiiiKiii、「WEGO 2026 SPRING」ビジュアルモデルに抜擢

■【話題】IVE・レイ、後輩KiiiKiiiと共演

■【写真】“ボブヘアの妖精”KiiiKiii・ジユ、金髪に変身