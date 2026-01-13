“IVEの妹分”KiiiKiii、「WEGO 2026 SPRING」ビジュアルモデルに抜擢！ノベルティ配布も実施 | RBB TODAY

WEGO 2026 SPRING ビジュアルモデルとして、韓国の5人組ガールズグループ「KiiiKiii」が起用された。

KiiiKiiiは、2025年に STARSHIP エンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループで、IVE 以来4年ぶりのガールズグループとしてデビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。

【写真】KiiiKiii、"全員センター級"のビジュアル

その存在感は、音楽シーンにとどまらず、ファッション・ビューティー領域でもZ世代を中心に支持を広げている。

今回、ビジュアルモデルの就任に伴い、ビジュアル掲出やノベルティキャンペーン、ビジュアルBOOK「WEGO MAGAZINE【KiiiKiii特別版】」、オリジナルショッパーのプレゼントなど、様々な企画を展開する。

ナチュラルガーリーをベースに、WEGOのエッセンスであるストリートな要素を取り入れた“NEW SPRING”なスタイルを、ぜひ「KiiiKiii」と一緒に楽しんでみてほしい。

2026年1月16日からは、WEGO全店舗にてKiiiKiiiのビジュアルが登場する。 また、一部店舗ではウィンドウ掲出&大型パネルの設置も予定。

さらに、WEGO店舗内だけで聞くことのできる、KiiiKiiiからのスペシャルメッセージの放送も。ぜひお近くの店舗で確認してみてはいかがだろうか。

