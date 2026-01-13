「鼻が短くなった」と副作用も…韓国の元お天気キャスター、“整形失敗”を赤裸々告白 | RBB TODAY

元お天気キャスターでタレントのパク・ウンジが、鼻の整形手術を受けたことを告白した。

1月10日、YouTubeチャンネル「LAはいま晴れなのか」には、「整形したら人相が変わった…人相で見るパク・ウンジの整形後の運勢」というタイトルの動画が公開された。

この日、パク・ウンジは占い師と対面した。制作陣が占い師に人相を見てほしいと頼むと、パク・ウンジは「顔は少しずつタッチアップ（整形）してきたが、やり過ぎたことはない。自分の人生を振り返ってみると、失敗だったポイントが一つあった」と切り出した。

続けて「2017年の初め頃、2カ月ほど時間が空いた。その時、何も問題のなかった鼻に手を加えてしまった」と語り、過去の写真を公開した。10代の頃の自身の写真を見たパク・ウンジは驚き、「写真があまりにもひどく写っている」と釈明。さらに、その写真が原因で2日間リアルタイム検索ワード1位になったとも付け加えた。

（画像＝「LAはいま晴れなのか」キャプチャ）パク・ウンジ

パク・ウンジは「その時（手術が）うまくいかず、鼻が上を向いてしまった。その後、アメリカに行くことになり、運命が一変したように感じた」と告白。「自分で自分の運を折ってしまった。その後、鼻が短くなった」と副作用まで語り、現在は元の状態に戻したことも明かした。

