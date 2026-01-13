骨が浮き出るほどの徹底管理…韓国有名俳優の妻がリゾート地で大胆に、スイムウェアで肉体披露 | RBB TODAY

俳優オム・テウンの妻ユン・ヘジンが注目を集めている。

ユン・ヘジンは1月12日にインスタグラムを更新。「アップロード、まただよ。ビーチに行く途中にモンキーホテルがあるなんて」といったコメントとともに、複数枚の写真を投稿した。

【写真】ユン・ヘジン、「骨」コメントに大激怒

公開された写真には、家族とともに旅行を楽しむユン・ヘジンの姿が収められている。ドット柄が印象的なスイムウェアを着用している彼女は、肋骨がはっきりと分かるほどの細い体型で見る者の視線を集めた。

（写真＝ユン・ヘジンInstagram）

彼女はかつて、バレエダンサーとして活動し、現在もトレーニングを継続している。その日々の努力が生み出したスタイルだとして、多くの人から感嘆の声が上がっている。

ユン・ヘジンは1980年1月9日生まれの45歳。かつて国立バレエ団のプリマドンナとして活躍した経歴を持ち、2013年1月に女優オム・ジョンファの実弟である俳優オム・テウンと結婚。同年6月に第一子となる娘を出産した。現在はオンラインストア「HAE146」を運営しているほか、YouTubeチャンネル「ユン・ヘジンのWhat see TV」で動画投稿を行っている。

夫のオム・テウンは2016年にマッサージ店の女性従業員A氏から性的暴行の容疑で告訴され、騒動に。実際にはA氏が店主と結託し、金銭を要求するためにオム・テウンを告訴した事実が明らかとなり、性的暴行の疑惑は晴れたが、オム・テウン本人がマッサージ店を訪問した事実は変わらず、最終的に性売買容疑で罰金100万ウォン（約10万円）の処分を受けた。その後は2017年より長く活動休止状態にあったが、今夏公開された『I Kill You』で8年ぶりに復帰を果たしている。

