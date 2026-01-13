“ヒョプ様”ことチェ・ジョンヒョプ、共演女優と肩寄せ合い…和やかな新ドラマ台本読み合わせ現場公開！ | RBB TODAY

俳優チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンの初共演が決まった新ドラマ『きらびやかな君の季節に』（原題）の台本読み合わせ現場が公開された。

2月20日21時50分に韓国で初放送予定のMBC新ドラマ『きらびやかな君の季節に』は、毎日を楽しい夏休みのように生きる男「チャン」と、自らを冬に閉じ込めて生きてきた女「ラン」が運命のように出会い、凍りついていた時間を目覚めさせていく、予測不能な“輝き”のロマンスを描く作品。

この日の台本読み合わせ現場には、演出を手がけるチョン・サンヒ監督と脚本のチョ・ソンヒ作家をはじめ、イ・ソンギョン（ソン・ハラン役）、チェ・ジョンヒョプ（ソヌ・チャン役）、イ・ミスク（キム・ナナ役）ら、作品を牽引する俳優陣が一堂に会した。

初対面にもかかわらず、俳優たちは落ち着きと高い集中力に包まれた雰囲気の中でリーディングを進行。各キャラクターに秘められた背景や、人物同士の興味深い関係性が浮かび上がり、現場は温かな空気とときめきで満たされた。

まずイ・ソンギョンは、国内最高峰のハイエンド・ファッションハウス「ナナ・アトリエ」のチーフデザイナー、ソン・ハラン役を演じ、傷を抱えながら自らを冬に閉じ込めて生きる人物の複雑な感情を繊細に表現した。

堅い防御の殻に隠れた内面を、抑制された声と呼吸で描き出し、わずかな台詞だけでもキャラクターの深みを伝えた。イ・ソンギョンは「想像していた以上に脚本を面白く生かしてくださっていて、リーディングよりも現場でさらに輝く作品になると確信した。良い作品を作って、早くお見せしたい」と語った。

チェ・ジョンヒョプは、世界的アニメーションスタジオに所属するキャラクターデザイナー、ソヌ・チャン役に自然に溶け込み、明るいエネルギーで現場を包み込んだ。太陽のように朗らかな一面の裏に過去の傷を抱えた人物像を丁寧に表現し、イ・ソンギョンとの初共演から“輝きのケミストリー”を完成させた。

チェ・ジョンヒョプは「一人で読むより、はるかに立体的に感じられた。現場で俳優たちと一緒だったからこそ、より楽しくリーディングを終えることができた」と語り、本放送への期待をにじませた。

演出を手がけるチョン・サンヒ監督は、「この作品は、結局“大切に思う気持ち”についてのドラマだと思っている。時間が経って振り返った時に、この作品に参加した瞬間が誇らしく残っていてほしい」と語り、キャストと制作陣への深い信頼を示した。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

◇イ・ソンギョン プロフィール

1990年8月10日生まれ。韓国・京畿道出身。2008年、「第17回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー。ソウルコレクションなどのファッションショーや『ELLEgirl』『VOGUE GIRL』『Cosmopolitan』など様々な雑誌で2014年までモデルとして活動。ドラマ『大丈夫、愛だ』で女優デビューを果たし、ドラマ『恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ～』（2016年）、映画『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『浪漫ドクター キム・サブ2』（2020年）など数々の話題作に出演している。2024年9月から「TSUBAKI」のCMにも出演。

