夫の暴行と不倫を告発！活動休止していた韓国女性アーティストが“本名”で再スタート | RBB TODAY

“元”ウンジョンが再出発を宣言した。

元夫の蛮行を告白し、芸名も改めて新たな道を歩み始める。

歌手のソン・ハウンは1月8日、自身のSNSを更新し、「これからは私の新しい名前、『ソン・ハウン』としてご挨拶したいと思います」と明らかにした。

続いて、これまで活動を中断し、自分自身を見つめ直す時間を過ごしてきたことも打ち明けた。「もし再び音楽活動ができる日が来るのなら、これからの音楽は“今の自分”に最もよく似合う名前で続けるべきだと考えたことがありました」と語り、芸名を本名に変更した理由を説明した。

また、これまで使用してきた芸名「ウンジョン」についても言及。「『ウンジョン』という名前で過ごしたすべての時間は、今も私にとって大切な思い出として残っています」とし、「その記憶と想いを胸に抱きながら、少し低い目線で、それでも優しさと愛を手放さない音楽を『ソン・ハウン』という名前で、ゆっくりと続けていきたい」と伝えた。

（写真＝ソン・ハウンSNS）

特に、つらい時期をともに支えてくれたファンに向けては、「自分自身ですら自分をつなぎ止められなかった瞬間の中でも、黙々とそばにいて応援し、見守ってくださった皆さんに心から感謝しています」と述べ、ファンへの深い愛情を表した。

元夫である歌手ユン・タンタンからの暴行や不倫を告白し、一時的に活動を休止していた彼女が、本名を掲げて“第2の人生”をスタートさせたことで、今後ソン・ハウンとして届ける音楽や表現の変化にも大きな注目が集まっている。

