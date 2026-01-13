少女時代・ユリ、2人芝居に挑戦！“精神崩壊スリラー映画”の次は息が詰まるようなサスペンス劇へ | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユリが心理スリラー演劇『THE WASP』を通じて、再度演技に挑戦する。

ユリが出演を確定させた演劇『THE WASP』は、20年ぶりに再会した同じ高校出身のヘザーとカーラの物語を扱った2人芝居だ。

去る2015年にイギリス・ロンドンのハムステッド・シアターで初めて上演され、好評を博し、今回の舞台は韓国初演という点で、期待が高まっている。

ユリは、貧困が続く人生の波風のなか、荒々しい生存を続けるカーラ役を演じ、内面の亀裂を繊細な演技で表現し、観客に息が詰まるようなサスペンスを届ける予定だ。

（写真＝SMエンターテインメント）ユリ

特に、ユリは2025年に公開された“精神崩壊スリラー”映画『侵蝕』で幼い頃のトラウマによって記憶を失った特殊清掃業者キム・ミンを演じ、これまでのイメージとは異なる暗い感情と没入度の高い演技で観客に強烈な印象を残し、演劇は2020年に『アンリおじいさんと私』以来、久しぶりに復帰するだけに、より一層意味深い。

このように映画、ドラマ、バラエティ番組、演劇など、舞台とジャンルを問わず、幅広く挑戦しているユリが、今回はまたどんな姿で観客を魅了するか、関心が集まっている。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

