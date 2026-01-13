BLACKPINK・ジェニー、韓国新バラエティ番組『マニト・クラブ』出演決定！秋山成勲らと共演へ | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、バラエティ番組に出演する。

韓国MBCの新バラエティ番組『マニト・クラブ』（原題）が、2月1日18時10分に初放送されることが発表された。

『マニト・クラブ』は、正体を明かさずにサプライズプレゼントを届けるリアル・バラエティで、一次出演者としてBLACKPINKのジェニー、タレント兼俳優のDEX、秋山成勲、タレントのノ・ホンチョル、イ・スジが出演する。

「マニト」とは、韓国で「秘密の友達」を意味する言葉で、特定の相手を決め、その人に気づかれないように親切にしたり、プレゼントを贈ったりする秘密のゲーム・活動を指す。

（画像＝MBC）

今回、日常を送っていた5人の出演者たちは、予期せぬタイミングで謎の招待状を受け取り、『マニト・クラブ』へと招かれることになる。

MBCは「『マニト・クラブ』の始まりは、懐かしの『マニト』ゲームを再解釈した個人戦だ」とし、「互いの正体をだまし合う熾烈な心理戦の中で、メンバーたちは誰かのために密かにプレゼントを準備し、届けるという過程そのものから、予想外のときめきと純粋な喜びを経験することになる」と説明した。

個人マニトが終了した後に続く「シークレット・マニト」では、メンバーたちが個人ではなく一つのチームとなり、より多くの人々に特別な一日をプレゼントするためのアンダーカバー・ギフト作戦に乗り出すという。

MBCは「個人の小さな思いが、団体のための一つのイベントへと拡張されていくこの過程は、痛快な笑いとともに温かな余韻を同時に届ける予定だ」と付け加えた。

なお、新バラエティ番組『マニト・クラブ』は、2月1日18時10分より初放送される予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

