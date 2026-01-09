シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”で新婚旅行を満喫！バルセロナでの目撃談が話題「衝撃だった」 | RBB TODAY

俳優シン・ミナとキム・ウビンが、スペイン・バルセロナで甘い新婚旅行を楽しむ姿が目撃された。

1月8日、SNSにはバルセロナの高級ブランドショップで2人を見かけたという目撃談とともに、写真が投稿された。

投稿者は「バルセロナの高級店で新婚旅行中のシン・ミナとキム・ウビンを見た。特にシン・ミナがあまりにも美しくて衝撃だった」とコメント。この投稿は閲覧数110万回を超え、大きな話題を集めている。

公開された写真には、ブラックトーンのコートとレザージャケットでリンクさせた“ペアルック”姿の2人が、店内のショーケースを並んで眺める様子が収められている。自然体で落ち着いた雰囲気の中、ショッピングを楽しむ姿が印象的で、先日伝えられた新婚旅行のニュースと相まって、ファンの関心を集めている。

（写真＝SNS）

2人はこれに先立ち、1月7日にもスペインの韓国料理店で目撃されている。その際、キム・ウビンの薬指には結婚指輪がはめられており、“愛妻家”な一面が話題となった。

なお、シン・ミナとキム・ウビンは2015年に交際を公表して以来、約10年にわたり変わらぬ愛を育んできた。特に、キム・ウビンの闘病期間を静かに支え続けたシン・ミナの一途な姿は、多くの人々に感動を与えてきた。

2人は昨年12月20日、ソウルの新羅ホテルで多くの関係者に祝福されながら結婚式を挙げ、当日には社会的に支援を必要とする人々のために総額3億ウォン（約3000万円）を寄付するなど、善い影響力も示している。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。

