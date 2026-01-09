新人賞7冠のHearts2Hearts、アメリカの主要音楽授賞式にノミネート　「Best New Artist（K-pop）」部門 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、アメリカの主要音楽授賞式「2026 iHeartRadio Music Awards」にノミネートされた。

Hearts2Heartsは、アメリカ最大のラジオネットワーク「iHeartRadio」が1月8日（現地時間）に公式ホームページを通じて発表した「2026 iHeartRadio Music Awards」の候補リストにおいて、「Best New Artist（K-pop）」部門に名を連ねた。

「iHeartRadio Music Awards」は、iHeartRadioが2014年から主催している音楽授賞式で、過去1年間にiHeartRadioの放送局およびアプリで最も多く再生されたアーティストや楽曲などを対象に選出される。今回のノミネートは、Hearts2Heartsに対するグローバルファンの高い関心を実感させるものだ。

2025年2月24日にデビューしたHearts2Heartsは、幻想的な魅力が注目を集めた『The Chase』、はつらつとしたエネルギーが際立つ『STYLE』、クールでシックなムードの『FOCUS』など、多彩な音楽カラーで世界中のファンから大きな支持を得ている。

さらに、「2025 MAMA」や「MMA2025」を含む複数のK-POP授賞式で新人賞7冠を達成し、独自の存在感を証明したことに続き、海外授賞式の候補にも選ばれ、いっそう注目を集めている。

Hearts2Heartsは今年、2月21～22日にソウルで初のファンミーティングを開催し、3月19日にニューヨーク、22日にロサンゼルスで北米ショーケースを実施する。さらに3月28日には、ジャカルタでファンミーティングを行う予定だ。

これに先立ち、1月31日と2月1日にはみずほPayPayドーム福岡、2月14日にはバンコクのラジャマンガラ・ナショナル・スタジアムで開催される「SMTOWN LIVE」にも出演する。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。同年、新人賞7冠を達成した。

