岩田剛典が韓国初ソロライブ！昨年はガールズオーディション番組の審査員出演でも話題 | RBB TODAY

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーで俳優としても活躍する岩田剛典が、ソウルで韓国初のソロライブを開催する。

「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY” in SEOUL」は、2026年3月14日にソウル・延世大学校の大講堂で開催される。岩田は2021年からソロアーティストとしても本格的に音楽活動をスタート。昨年11月からはアジアツアー「SPACE COWBOY」を、日本公演を皮切りに台北、バンコクなどで開催してきた。

また昨年は、日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』に審査員として出演したことでも話題に。今回のソウル公演も、改めて注目を集めそうだ。

チケット一般発売は1月23日20時より韓国のプレイガイド「チケットリンク」で、公演特設サイトの無料会員は1月22日20時スタート。

