&TEAM・K、『紅白歌合戦』のオフショットで見せた“最強ビジュアル”にファン騒然「王子様」「大優勝」【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのK（ケイ）が、圧巻のビジュアルを披露した。

1月7日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、「Thank you」のコメントとともに写真が投稿された。

公開された写真は、昨年12月31日に出演した『第76回NHK紅白歌合戦』でのオフショット。

写真のKは、花火を思わせる装飾が施されたスーツ姿を披露している。抜群のスタイルと小顔、そして端正なビジュアルが際立ち、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「パーフェクト」「王子様みたい」「ビジュ大優勝」「スーツイケメン」といったコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

なお、Kが所属する&TEAMは、『第76回NHK紅白歌合戦』で『紅白歌合戦』に初出場を果たし、その人気を証明した。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

