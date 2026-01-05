デビュー16年のK-POPアイドル、熱愛中を告白。お相手は美人ラッパー | RBB TODAY

ボーイズグループTEEN TOPのメンバー、チャンジョが交際を公表した。お相手は歌手のキャスパーだ。

チャンジョは1月5日、自身のSNSを通じて「すでに知っている方もいると思うし、知らなくて驚いた方もいるかもしれない」と前置きし、「皆さん、僕は恋愛をしています」とファンに向けて率直に伝えた。

続けて「良いことでも、慎重に伝えるべきことでも、人生にとって意味のある変化があれば、いつも皆さんに話したいと思ってきた」とし、「この話を軽く流すように伝えたくはなかった。自分の気持ちと状況がある程度整理されてから、落ち着いて伝えたかった」と告白した。

チャンジョ

チャンジョはまた、デビューから16年にわたりファンに対して抱いてきた感謝の思いにも言及。「自分の未熟な部分を前向きに変えてくれ、応援してくれるありがたい存在」だとし、「この文章を書くのも、10年以上にわたって苦しい時期を乗り越える力をくれた皆さんに、真心を伝える方法だと思ったから」と綴った。

交際公表が活動に影響することはないとも強調。「この話が、これまでやってきた仕事や、ステージに立つ気持ちを変えることはない」とし、「むしろ個人的にも仕事面でも心が安定し、自分が一番好きなステージと音楽に、より集中できる状態になっていると感じている」と前向きな心境を明かした。

一方で、「今の僕の選択が、がっかりさせてしまったり、理解しづらいと感じられるかもしれない」と率直に認め、「真心が皆さんに届き、通じ合うためには多くの努力が必要だと思う。その努力を、これからも続けていく」と決意を表明。応援の言葉も、心配の声も大切に受け止め、「良い音楽とステージで恩返ししたい」と約束した。

音楽関係者によると、チャンジョの恋人であるキャスパーは、『UNPRETTY RAPSTAR 2』などに出演し、ラッパーとして注目を集めた経歴を持つ。

キャスパー

ふたりの交際説は、実は昨年の時点ですでにファンの間で広がり始めていた。

発端となったのは、いわゆる“ラブスタグラム”と呼ばれるSNS上の状況証拠だ。個人SNSに、同じ時期・同じ場所で撮影されたとみられる写真が相次いで投稿されたほか、カップルアイテムではないかと推測されるアクセサリーを身に着けた姿が確認され、2人の関係を巡る憶測がファンの間で飛び交っていた。

さらに今月1日には、キャスパーがチャンジョの公式発表に先立ち、自身のインスタグラムに男性と車内でデートを楽しむ様子の写真を投稿。その際、チャンジョの公式インスタグラムアカウントをタグ付けしていたことが注目を集めた。チャンジョ側も、グループの他メンバーとともにキャスパーのアカウントをフォローしており、交際をうかがわせる“痕跡”が残されていた。

チャンジョは2010年7月10日、ボーイズグループTEEN TOPのメンバーとして音楽界にデビュー。グループではメインダンサー兼サブボーカルを務めるほか、映画やドラマにも出演し、活動の幅を広げてきた。

交際相手のキャスパーは1993年生まれで、チャンジョより2歳年上。2014年にデビュー後、『SHOW ME THE MONEY』や『UNPRETTY RAPSTAR』への出演を通じて知名度を高めた。現在は音楽活動に加え、ビューティーブランドのCEOとしても活躍している。

