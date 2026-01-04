新年から攻める！TWICE・ジヒョ、ギリギリの水着姿から最小限の布を使った衣装姿まで大公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョが大胆なファッションを振り返った。

去る1月3日、ジヒョは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「2025年幸せでした」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、2025年の活動やプライベートの様子を記録したものである。ジヒョのお気に入りの瞬間がわかる、ファンにとって嬉しい写真の“大放出”となった。

（写真＝ジヒョInstagram）

写真のなかのジヒョは、水着姿で砂浜の上に寝そべるリラックスした様子から、コンサートの衣装姿でトップアイドルらしい輝きまで、多様な姿を見せている。

投稿を目にしたファンからは、「美しくない写真がない―神ジヒョ」「大好き」「毎日恋に落ちている」といった反応が寄せられていた。

なお、ジヒョが所属するTWICEは来る4月、MUFGスタジアム（国立競技場）でワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演を開催する予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

