“アンダーブーブ”丸見え！韓国美女インフルエンサー、二児の母とは思えない大胆さが大バズり【画像】 | RBB TODAY

インフルエンサーのホン・ヨンギが披露した、二児の母とは思えないほど大胆な着こなしが、ネット上で大きな注目を集めている。

韓国のオンラインコミュニティでは最近、ホン・ヨンギのある写真が話題に。海外と思われる街並みを背景に、ショート丈トップスにミニスカート、ロングブーツを合わせたコーディネートで登場した。

とりわけ目を引くのが、そのトップス。丈を極限まで短くしたことで、バストのアンダーラインが自然にのぞく、いわゆる“アンダーブーブ”スタイルとなっており、視線を一気に集めた。

グラマラスなボディラインはもちろん、堂々とした立ち姿からは自信に満ちた雰囲気も伝わってくる。

（画像＝オンラインコミュニティ）ホン・ヨンギ

1992年生まれ、32歳のホン・ヨンギは、2009年に美男美女紹介番組『オルチャン時代』に出演して一躍有名に。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、年下の夫との“授かり婚”を経て結婚、現在は二児の母でもある。近年はYouTubeやインスタグラムなど多様なプラットフォームを通じ、ファッションやビューティーを中心としたコンテンツを発信するインフルエンサーとして活動を続けている。

