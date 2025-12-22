ATEEZ・ソンファ、故郷・晋州の広報大使に就任！文化や魅力を世界へ発信 | RBB TODAY

ATEEZのソンファが、韓国・晋州（チンジュ）市の広報大使に就任した。

晋州市の広報大使に任命されたソンファは、12月19日に晋州シルク博物館で行われた委嘱式に出席し、委嘱状を受け取った。

ソンファは、学生時代を晋州で過ごしたという地域的な縁から広報大使に選ばれた。世界を舞台に活躍するグローバルアーティストとして培ってきた強い影響力を生かし、晋州市の魅力を幅広く発信していく予定だ。

（写真＝KQエンターテインメント）ソンファ

この日のイベントは、広報大使の委嘱牌授与を皮切りに、ミニトークショーやワンデーメンタリングへと続き、会場の雰囲気を一層盛り上げた。今回の行事は、晋州市が持つ文化的・観光的魅力を自然に伝える場となり、晋州とソンファが共に歩む特別な瞬間を印象づけた。

さらに、今回の広報大使就任を記念して、ソンファから晋州市へ送られた応援メッセージをはじめとする多彩なコンテンツを楽しめる特別展示が来年1月末まで晋州シルク博物館で開催される予定だ。本展示は、晋州シルクとソンファの縁を結び、ファンや市民の関心をより一層高めるものと期待されている。

ソンファは「幼少期を過ごした故郷の晋州で、広報大使という大切な役割を担うことになり大きな光栄に思う。故郷を代表する広報大使であることがどれほど大きな意味を持つかをよく知っている。今後は広報大使として、晋州が持つ文化や自然、歴史、そして人々の温もりをより多くの方々に伝えられるよう努めたい。最後に、晋州の美しさを世界に広めてくれたATINY（ファンダム名）に、心から感謝している」と思いを語った。

なお、ソンファが所属するATEEZは、12月25日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「2025 SBS歌謡大典」に出演予定だ。

