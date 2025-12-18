少女時代・ユリの知人を装った“なりすまし犯”に罰金刑が確定「今後も最善を尽くす」 | RBB TODAY

少女時代・ユリの知人を装い、デマを流していた人物に罰金刑が言い渡された。

SMエンターテインメントは12月17日、「最近、ユリの知人を名乗るなどしてデマを流布し、名誉を毀損した人物について罰金刑などの処罰が確定した」と明らかにした。

続いて「ファンの皆さんからの通報や常時モニタリングを通じ、インスタグラム、X、ユーチューブなど各種プラットフォームでユリを標的にした悪意ある投稿を行った人物に対し、継続的に法的対応を進めている」と説明した。

さらに「このほかにも複数の案件について捜査・調査が進行中だ。当社は所属アーティストの権利を侵害するすべての違法行為に対し、いかなる善処や和解もなく、強硬に対応していく。民事・刑事の両面で可能なあらゆる措置を講じる」と強調した。

サイトに「今後も所属アーティストの権益保護のため、あらゆる側面で最善を尽くす」とした上で、「このような行為によって処罰を受けることがないよう、くれぐれも注意してほしい」と呼びかけた。

著名人の知人を装う行為は、具体的な手口や被害内容に応じて、複数の法律が重ねて適用される場合がある。ユリのケースのように、知人を詐称して著名人に関するデマを流したり誹謗中傷をした場合、「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律（情報通信網法）」違反、または刑法上の名誉毀損罪が適用される。デマによる名誉毀損は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止、または5000万ウォン（約500万円）以下の罰金が科される可能性のある、重罪とされている。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ。本名クォン・ユリ。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍した。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは黒真珠。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

