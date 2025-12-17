アジア映画初のオスカー作品に出演した韓国女優、セブチメンバーも住む4億円ペントハウスを全額現金購入 | RBB TODAY

女優のチョ・ヨジョンが40億ウォン（約4億円）台のペントハウスを全額現金で購入したことが分かった。

12月17日、登記簿謄本などによると、チョ・ヨジョンは2022年3月、ソウル・龍山区漢南洞にある「ブライトン漢南」のペントハウス1戸について分譲契約を締結。今年11月末に分譲代金を納付し、所有権移転登記を完了したという。

当該物件には別途の根抵当権が設定されていないことから、全額現金での購入とみられる。現在、同タイプの分譲価格は40億ウォン前後で形成されている。

ブライトン漢南は地下8階から地上16階建てで、専有面積51～84㎡のオフィステル121戸と、専有面積103～117㎡の共同住宅21戸、計142戸で構成。昨年10月末に竣工し、現在も入居が続いている。

同オフィステルには、芸能界の著名人が多数居住していることでも知られる。SEVENTEENのメンバー、ジョンハンは2021年にペントハウスを分譲で購入。グァンヒは2022年2月に84㎡のオフィステルを取得した。女優ユ・ホジョンやタレントのキム・ナヨンも分譲を受けたと伝えられている。

2020年、アジア映画として初めてアカデミー賞作品賞を受賞した『パラサイト 半地下の家族』に出演していたことでも知られるチョ・ヨジョンは、今年も多彩な作品に出演している。映画『ゾンビの娘』『殺人者レポート』のほか、12月24日からはDisney＋オリジナルシリーズ『メイド・イン・コリア』が配信予定。今後はNetflix映画『可能な愛』、映画『復讐鬼』などの公開も控えている。

◇チョ・ヨジョン プロフィール

1981年2月10日生まれ。1997年にモデル活動を開始し、女優としても活躍。端正な顔立ちから、デビュー当初から存在感を放っていた。1999年に放送されたMBCドラマ『人の気持ちも知らずに』を皮切りに、多種多様なジャンルの作品に出演。特に、KBSドラマ『ベビーシッター』で見せた演技が高く評価された。日本でも大ヒット作となった映画『パラサイト 半地下の家族』では上品だが騙されやすく能天気な性格の美人奥様ヨンギョを好演し、大きな反響を得た。

