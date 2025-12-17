俳優ソン・ガン、ソウルのマンションを約7億円で購入！トップ俳優らが居住する人気住宅 | RBB TODAY

俳優ソン・ガンが67億ウォン（約7億円）でマンションを購入した。

12月17日、不動産業界によると、ソン・ガンは6月末にソウル城東（ソンドン）区聖水（ソンス）洞2街「ソウルの森ヒルステート」専有面積227㎡1世帯を67億ウォンで購入し、11月に所有権登記を完了した。

登記簿謄本上の債権最高額は約46億ウォン（約4億8000万円）で、通常の貸付金の110～120％を根抵当権として設定している点を勘案すれば、ソン・ガンは最大42億ウォン（約4億4000万円）のローンを組んだものと予想されている。

ソン・ガン

ソン・ガンが購入した「ソウルの森ヒルステート」は、聖水洞一帯の高級マンションの1つで俳優ナムグン・ミン、イ・サンユン、エリック、ボーイズグループBTOBのユク・ソンジェ、元野球選手のパク・チャンホなどが選択した場所だ。

なお、ソン・ガンは10月に満期除隊した。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

