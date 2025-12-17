BTSメンバーと親交のある料理研究家、Netflix番組出演に批判殺到…制作側は「重く受け止めている」 | RBB TODAY

Netflixの料理対決番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』のプロデューサーが制作秘話を明かした。

12月17日、ソウル市鍾路（チョンノ）区JWマリオット東大門スクエア・ソウルLL階のグランドボールルームでは、Netflixバラエティ番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』シーズン2（以下、『白と黒のスプーン2』）の制作発表会が開催された。

この日の制作発表会には、キム・ハクミン、キム・ウンジPD（プロデューサー）、“白スプーン”のシェフ4名、“黒スプーン”のシェフ4名が参加した。

『白と黒のスプーン2』は、味だけで階級を覆そうとする“黒スプーン”のシェフと、階級を守ろうとする韓国最高のスターシェフ“白スプーン”が繰り広げる料理階級戦争だ。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ハクミン、キム・ウンジPD

（写真提供＝OSEN）ペク・ジョンウォン

この日、キム・ハクミンPDは審査員のペク・ジョンウォンを巡る議論が続いたなか、これに関する質問が出ると、「視聴者の方々のフィードバックが本当に多かった。我々は重く慎重に受け止めている」と慎重に述べた。

それとともに、「ペク・ジョンウォンのシーズン3出演は決まっていない。まだシーズン2の公開が始まったばかりなので、わからない状況だ。ただ、どのような反応なのか、十分に見て受け止めている。そのような意見に気を配り、次のステップを準備する」と付け加えた。

なお、『白と黒のスプーン2』は去る12月16日、エピソード1～3を公開した。エピソード4～7は23日に公開予定だ。

