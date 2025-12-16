品川駅を騒がせた“美腹”が再び…アンダーウェア姿で見せた圧巻スタイルのユナ「エグい」【PHOTO】 | RBB TODAY

ITZYのユナが、圧巻のスタイルを披露した。

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、アンダーウェアにダウンジャケットを羽織り、ポーズを決めるユナの姿が収められている。

引き締まったウエストラインが際立つアンダーウェア姿からは、抜群のスタイルがあらわになり、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「美しい」「完璧」「スタイルエグい」「心臓が持たない…」といった反応が寄せられている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナが所属するITZYは、12月13日に国立競技場で開催された『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』に出演した。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

■【写真】「品川駅に…」ユナの美腹

■【写真】ユナ、「骨格ONE PIECE」と話題になった奇跡の1枚

■【写真】ユナ、激痩せぶりに心配の声「ガリガリすぎでは…」