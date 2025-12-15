EPEX、日本FC創設2周年を祝福！東京で記念ファンミーティング開催　多彩なステージに大歓声 | RBB TODAY

ボーイズグループEPEX（イーペックス）が日本のファンと特別な思い出を作った。

EPEXは12月14日、東京で、日本公式ファンクラブ創設2周年記念ファンミーティング「ZENITH JAPAN 2nd ANNIVERSARY PARTY」を成功裏に開催した。

今年、単独ファンコンサート「ROMANTIC YOUTH」や日本最大級のファッションイベント「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」で日本を訪れたEPEXは、年末に再び日本のファンと特別な時間を過ごした。

（画像＝C9エンターテインメント）

EPEXは公演で『My Girl』『Grateful to Tears』『Dances with Wolves』『Morning to midnight』『Pluto』など、幅広いコンセプトのステージを披露した。日々成長を続けるライブパフォーマンスと完成度の高いステージが、会場から大きな歓声を引き出した。

また、年末らしい演出として「サンタチーム」と「トナカイチーム」に分かれてゲームに挑戦したほか、「EPEXアワード」や「ローリングペーパー」などのコーナーを通じて、1年を振り返る心温まる時間を過ごした。ファンが付箋に書いた質問に答えるQ&Aコーナーでメンバー一人ひとりが誠実に回答したり、SNSチャレンジ動画で話題となった楽曲『超最強』をカバーするなど、EPEXならではのユニークな魅力が際立った。

なお、EPEXは今年、青春三部作シリーズの完結編となる3rdフルアルバム『Youth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH』をリリースし、好評を博した。その後、ソウル、東京、マカオを巡る2025年ファンコンサートツアーを成功裏に終え、最近では中国の人気ファッション誌でダブルカバーを飾るなど、アジア全域で精力的な活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

