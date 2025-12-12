ドラマ共演で交際→破局の『応答せよ1988』カップル、共演シーンは？放送10周年特集の予告映像に注目 | RBB TODAY

ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』の10周年MT（合宿）の一部が公開され、元カップルである俳優ヘリとリュ・ジュンヨルの姿に注目が集まっている。

12月11日、ユーチューブチャンネル「チャンネル十五夜」では、来る19日に韓国で初放送される『応答せよ1988 10周年』（原題）のハイライト映像が公開された。

『応答せよ1988 10周年』は、ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』の出演者たちが、放送10周年を記念して1泊2日の旅に出る様子を収めたバラエティ番組だ。

ソン・ドンイル、イ・イルファ、ラ・ミラン、キム・ソンギュン、リュ・ヘヨン、ヘリ、リュ・ジュンヨル、コ・ギョンピョ、パク・ボゴム、アン・ジェホン、イ・ドンフィら、『恋のスケッチ～応答せよ1988～』シンドロームを牽引した俳優たちが総出演。10周年MTをはじめ、当時の思い出を呼び起こす多彩なコンテンツが披露される予定だ。

（画像＝「チャンネル十五夜」）リュ・ジュンヨル（左）、ヘリ

今回のハイライト映像で特に注目を集めたのは、ヘリとリュ・ジュンヨルの登場。当初、リュ・ジュンヨルはスケジュールの都合により『応答せよ1988 10周年MT』への不参加を表明していたが、最近になって一部の撮影に参加していたことが明らかになった。

映像では、ヘリとリュ・ジュンヨルがそれぞれ姿を見せているものの、2人のツーショットは収められていなかった。互いの動線が重ならなかったためで、登場のタイミングが絶妙にずれ、自然と顔を合わせない構成となっていた。

ただし、最近ヘリが撮影したとみられるフィルムカメラ写真の中に、リュ・ジュンヨルが写り込んだ写真も確認されており、2人がある程度顔を合わせていたのではないかという推測も広がっている。詳細は、19日に放送される『応答せよ1988 10周年』で明らかになる予定だ。

（画像＝「チャンネル十五夜」）

なお、ヘリとリュ・ジュンヨルは『恋のスケッチ～応答せよ1988～』での共演をきっかけに交際へと発展し、2017年から公開恋愛を続けていたが、2023年11月に破局した。

その後、リュ・ジュンヨルが女優ハン・ソヒと交際していることが明らかになり、議論が拡大。一部では、ヘリとの別れが「乗り換え恋愛」ではないかとの疑惑も浮上し、ヘリがSNSに「面白いね」と投稿して不快感を示したことで、波紋はさらに広がった。

騒動が大きくなるなか、最終的にリュ・ジュンヨルとハン・ソヒ側は破局を公式に発表。ハン・ソヒ側は「これ以上、私生活で感情を消耗しないことを約束した」とコメントし、事態はひとまず収束した。

（記事提供＝OSEN）

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2015年に映画『ソーシャルフォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『ザ・キング』『金の亡者たち』と、数々の話題作に出演。2017年には『応答せよ1988』で共演したGirl's Day・ヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に破局を報告。2024年3月に女優ハン・ソヒとの熱愛を認めたが、ヘリと二股をかけたなどの疑惑が提起されて騒動となり、2週間で破局することになった。

■【写真】スピード破局！女優ハン・ソヒとリュ・ジュンヨル、“14日間”に何が

■“二股疑惑”からヘリと今カノの神経戦まで…熱愛を認めたリュ・ジュンヨル

■【画像】女優ヘリ、お相手のダンサーとツーショット 熱愛説を肯定も否定もせず