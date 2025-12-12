「聖地巡礼します」TXT・テヒョン、名古屋の街に出没！MVのワンシーンのような散歩SHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのテヒョンが、名古屋の街に現れた。

テヒョンは12月11日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、夜の名古屋の街を散策するテヒョンの姿が収められている。

変装を一切せず、ボーダーの長袖Tシャツにデニムというラフな装いながらも、抜群のスタイルとビジュアルが際立ち、視線を引きつける。まるでMVのワンシーンのような雰囲気で、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「聖地巡礼します」「美しいなぁ…」「顔良すぎる」「心臓が持たない」「伝説です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝テヒョンInstagram）

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中で12月6・7日にはバンテリンドーム ナゴヤで公演を行った。今後は12月27・28日のみずほPayPayドーム福岡、2026年1月21・22日の東京ドーム、2月7・8日の京セラドーム大阪へと続いていく予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

