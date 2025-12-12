主演俳優の問題と作品の生命は連動するのか　撮影まで終わった『シグナル』シーズン2、放送すべき理由 | RBB TODAY

レストランでシェフがミスをしたからといって、すでに用意された宴席を取りやめ、すべての料理を片付けてしまうとしたらどうだろうか。

シェフの責任は別途問うべきだが、整えられた食卓そのものをひっくり返すのは、感情が先走った浪費ではないだろうか。

俳優チョ・ジヌンは高校時代の少年犯罪疑惑の報道を受け、自ら引退を選択した。彼の人生や責任、反省、そして再起については、冷静に議論されるべきだ。

しかし、チョ・ジヌンの問題を作品と同一線上に置き、ドラマ全体の放送可否まで天秤にかけることは、別次元の判断が必要だ。

『シグナル』は句点ではなく、読点として残った未完の作品である。イ・ジェハン刑事の行方、時間のブリッジ、反転した世界の構造など、物語はまだ終わっていない。数多くの問いが開かれたまま残されている。

ファンが7年以上にわたり、「シーズン2」を叫び続けてきた理由だ。

（画像＝tvN）『シグナル』

産業的に見るべき側面もある。

2020年代に入り、Netflixをはじめとするグローバルプラットフォームは、韓国ジャンル作品を主要戦線に配置している。Kコンテンツはもはや「海外でヒットしたアジアドラマ」ではなく、OTTの中核資産となった。

その観点から見れば、『シグナル』はKドラマの最上位級コンテンツだ。韓国国内にとどまらず世界各地に輸出された実績のあるドラマであり、日本や中国でリメイクもされた。その延長線上にある「シーズン2」も、韓国ドラマIP拡張モデルの代表的事例となり得るカードだ。

それにもかかわらず、チョ・ジヌンをめぐる論争によって、すでに撮影を終えたシーズン2を封印すべきだという主張が強まっている。

しかし、ドラマの物語は一人の俳優が独占するものではない。個々のパズルが組み合わさった「世界観」によって動く。『シグナル』シーズン2には、チョ・ジヌンとともに、長期未解決事件専担チームの刑事チャ・スヒョン役のキム・ヘス、プロファイラーのパク・ヘヨン役のイ・ジェフンが引き続き出演する。

シーズン1の脚本を手がけた脚本家キム・ウニが、シーズン2の脚本も担当した。

『シグナル』においてチョ・ジヌンが重要な軸であることは事実だが、彼一人だけで説明される作品ではないという意味だ。

（写真提供＝OSEN）チョ・ジヌン

何よりもドラマは、数百人が協業して作り上げる総合コンテンツだ。画面でスポットライトを浴びる俳優だけでなく、数え切れないほどのスタッフや関係者が、カメラの裏側で作品の懐胎と誕生のために汗を流している。『シグナル』も例外ではない。

だからこそ、『シグナル』のシーズン2を放送せず封印しようというのは、これらの人々の労働を一瞬で消し去る決定でもある。チョ・ジヌンが参加していたという理由だけで、巨大な創作物の生命力を消滅させるのは、別の過剰な処罰に近い。しかもチョ・ジヌンは、すでに引退を宣言している。

現在の論争は、レストランで宴席が整えられたにもかかわらず、料理人がミスをしたという理由で宴会そのものを取りやめようとする発想に似ている。料理を食べるかどうかは客の選択だ。『シグナル』シーズン2を見るかどうかも、視聴者に委ねるべきだ。

俳優の人生と作品の命が連動すると考える視聴者はチャンネルを変えるだろうし、論争があっても作品そのものを見たい視聴者は画面を見つめ続けるだろう。

◇チョ・ジヌン プロフィール

1976年4月6日生まれ、本名チョ・ウォンジュン。2004年の映画『マルチュク青春通り』でデビュー。以降、『悪いやつら』（2012）、『最後まで行く』『バトル・オーシャン 海上決戦』（2014）、『お嬢さん』（2016）、『毒戦 BELIEVER』（2018）など幅広いジャンルの映画に出演してきた。また、人気ドラマ『シグナル』（2016）の刑事イ・ジェハン役としても知られる。

