「Eカップですか」日本TBS系ドラマへの出演を控えるイ・イギョン、女性問題の疑惑に“追加の暴露”が登場 | RBB TODAY

日本のTBS系ドラマへの出演を控える俳優イ・イギョンの私生活をめぐる疑惑に関して、暴露者による追加の暴露が出たことで、事態は新たな局面に突入した。

12月12日、イ・イギョンの私生活を暴露した女性A氏は「まだAIだと思っている人がいたら手を挙げて。これが本当に完全に最後。これが本物なら、残りのカカオトークのやり取りも本物ですよね。私も恥ずかしいけれど、仕方ない」とし、イ・イギョンと交わしたダイレクトメール（DM）を公開した。

公開された映像によると、A氏は2024年1月26日、イ・イギョンに「あなたは私の理想のタイプです。外国人でも大丈夫ですか」というDMを最初に送った。

これに対しイ・イギョンは「韓国語が本当にお上手ですね。どこの国にいらっしゃるんですか」と返答し、A氏は音声メッセージを送った後、イ・イギョンの要請に応じてセルカ（自撮り写真）を送信した。イ・イギョンは露出のある写真を見て、「花で隠しましたね」とコメントした。

（画像＝A氏）A氏が主張するイ・イギョンとのやり取り

その後もA氏とイ・イギョンのやり取りは続いた。イ・イギョンは「胸を見て、会話がここまで流れていくなんて不思議ですね」と言ったうえで、「胸が恥ずかしいですか」「サイズはどれくらいですか」「Eカップですか」「生まれてこの方、見たことがありません」「カカオトークのIDはありますか」「カカオトーク送ります」といったメッセージを送った。

A氏は、最初の暴露投稿がAIによる捏造だったとして謝罪した後、再び立場を翻し、無実を主張するなど、投稿の削除と撤回を繰り返している。一方、イ・イギョン側は虚偽事実の流布による名誉毀損などで告訴を終え、現在は調査結果を待っている状況だ。

こうしたなか、イ・イギョンは受賞コメントでユ・ジェソクについて言及しなかったことでも論争を呼んだ。

授賞式「2025 AAA」で「AAAベストチョイス」部門を受賞したイ・イギョンは、「このようなお祭りムードの場にはそぐわないかもしれないが、最近の私は天気予報にもなかった雹が降るような気分だった。現在、容疑者が会社のメールに謝罪と善処を求める文を送ってきている。必ず捕まえると思う」と語った後、「『SNLコリア』見ていますか。僕はもう木曜日は休みだ。ハハ兄さん、ウジェ兄さんに会いたい」と述べた。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

イ・イギョンが降板した『遊ぶなら何する？』（原題、MBC）は木曜日に収録が行われており、ハハとチュ・ウジェには言及した一方で、ユ・ジェソクには触れなかったことから、意図的な狙い撃ちやスルーではないかとの指摘が相次いだ。

これに対し、イ・イギョン側は「特定の人物を狙った意図はなく、むしろこのような論争として言及される状況が残念だ」と明らかにした。

私生活の疑惑対応に神経を集中しても足りない状況で、自身を降板させた番組を攻撃し、特定の出演者をスルーするかのような姿を見せたイ・イギョンに対し、多くの批判が寄せられた。一部のネットユーザーはイ・イギョンの行動を批判し、残念だとする反応を示す一方で、好感が持てないと指摘する声もあった。

イ・イギョンが私生活の疑惑対応だけでも手いっぱいの状況で、暴露者は追加の暴露によって自身の主張に力を加えている。イ・イギョンの私生活をめぐる噂がどのような結末を迎えるのか、注目が集まっている。

なおイ・イギョンは、中村倫也が主演を務めるTBS系の金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・イギョン プロフィール

1989年1月8日生まれ、ソウル出身。2012年の映画『白夜』でデビュー。ドラマ『ゴー・バック夫婦』『ウラチャチャ!?～男女6人恋のバトル～』『ジャスティス－検法男女－』など数多くの作品に出演。特に『私の夫と結婚して』では、主人公を苦しめる“最低な夫”を見事に演じて話題に。バラエティ番組でも活躍し、歌手としてもヒット曲『定時退勤』を徳永ゆうきとコラボするなど、マルチな才能を見せている。

