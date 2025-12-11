柔道金・角田夏実の「ともえ投げ」を出演者が体験！？今年もう一度見たい名シーンを一挙放送『酒のツマミになる話』 | RBB TODAY

12日21時58分から、トークバラエティー『酒のツマミになる話 2025年 名場面SP』（フジテレビ系）が放送される。

同番組は「お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK」というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティーだ。今回は2025年の放送回の中から「もう一度見たい名シーン」を厳選して一挙放送する。

GACKT『酒のツマミになる話2025名場面SP』（C）フジテレビ

常にストイックで完璧なイメージを持たれるGACKTだが、今回語られたのは「どうしても克服できない弱点」があったという衝撃の事実だ。舞台となったのは始球式。3か月にわたり徹底的な練習を重ね、完璧な一投を披露すべく臨んだ本番だったが、結果は想像をはるかに超える「まさかの展開」に。本人いわく「トラウマ級」だという。その瞬間をとらえた映像がスタジオに流れると、出演者からは驚きと笑いが入り混じったリアクションが相次いだ。

パリ五輪で世界を制した角田夏実選手がスタジオに登場し、その代名詞である「ともえ投げ」を出演者が体験するという豪華企画が実現した。「世界一の技」に挑むというだけでも緊張が走るなか、いざ本番を迎えると予想外の方向へ事態が転がっていく。角田選手による華麗な技の再現にスタジオが感嘆する一方、受け身を取った「ある出演者」に予想外の結末が襲う。技の迫力だけではなく、受け身の瞬間に起きた「想定外の事態」に全員が爆笑した。

山田裕貴『酒のツマミになる話2025名場面SP』（C）フジテレビ

数々の話題作に出演し、多忙を極める俳優・山田裕貴が語ったのは「衣装選び」をめぐるちょっとした悩みだ。作品の撮影現場で、なぜか頻繁に渡される「ひもがデザインされた衣装」。「また『ひも』!?」と本人も驚くほどその登場率が高く、次第にトラウマにも似た感情を抱くようになったという。なぜそこまで「ひも衣装」が続くのか。理由を語るうちに、本人も気づかなかった「ある傾向」が浮かび上がっていく。そしてなんと、山田の担当スタイリスト本人がサプライズでスタジオに登場。山田が感じてきたモヤモヤの真相が、まさかの視点から明かされた。

大悟（千鳥）『酒のツマミになる話2025名場面SP』（C）フジテレビ

ノブ（千鳥）『酒のツマミになる話2025名場面SP』（C）フジテレビ

このほかにも、今田耕司、EXILE NAOTO、大森南朋、小泉孝太郎、王林をはじめ、今年一年スタジオを盛り上げた豪華ゲストたちの素顔があらわになるエピソードの数々が登場する。キャッシュレス社会に戸惑う声、青春時代の甘酸っぱい「恋の思い出」、国民的アニメへの神回エピソードや、スタジオ全員が衝撃を受けた「謎の小包の開封」をめぐる騒動まで。さらに、ある国民的アーティストの涙の理由や、「いつでもできる」というまさかの特技に挑むアイドルの覚悟など、笑いと共感が交互に押し寄せる名シーンが続々登場する。

MCは千鳥のノブと大悟が務める。ゲストはあの、石原良純、市川紗椰、伊藤俊介、犬飼貴丈、今田耕司、伊礼彼方、岩橋玄樹、宇野昌磨、浦川翔平、EXILE NAOTO、えなこ、王林、大森南朋、尾形貴弘、GACKT、風間俊介、勝地涼、狩野英孝、かまいたち、川島明、神田愛花、木村昴、久保田かずのぶ、小泉孝太郎、国生さゆり、小杉竜一、近藤千尋、近藤春菜、阪口珠美、佐藤大樹、佐野晶哉、重盛さと美、下野紘、新庄剛志、鈴木Mob.、高橋茂雄、竹財輝之助、田渕章裕、千葉恵里、津田篤宏、綱啓永、角田夏実、出川哲朗、當間ローズ、徳井義実、なえなの、中川安奈、永野、夏菜、二階堂高嗣、野呂佳代、博多大吉、バカリズム、長谷川忍、花澤香菜、林遣都、ハライチ、坂東龍汰、ヒコロヒー、フットボールアワー、ベッキー、ホラン千秋、本田真凜、正名僕蔵、松井ケムリ、松倉海斗、松村沙友理、村上信五、森香澄、矢井田瞳、八木勇征、山田邦子、山田裕貴、リリー、和田アキ子らが出演する。