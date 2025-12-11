「一時期私の彼氏だった」少女時代・ヒョヨン、“メンバーの恋人”俳優にまさかの告白!? | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンが、メンバー・スヨンの恋人で俳優のチョン・ギョンホへの率直な“ファン心”を明かした。

12月10日、YouTubeチャンネル「ヒョヨンのレベルアップ」には「ただ知り合いのギョンホ兄さんと昼から一杯しました」というタイトルの動画が公開された。

この日のゲストとして登場したチョン・ギョンホに対し、ヒョヨンは過去に印象深く見た作品としてドラマ『ごめん、愛してる』を挙げ、「私がすごく好きだったのが『ごめん、愛してる』。ギョンホお兄さんが演じた“ユン”というキャラクターが忘れられなかった」と当時の記憶を語った。

続けて、「私の個人的な理想のタイプは、ちょっと外国育ちっぽい雰囲気のある人。でもお兄さんを見た時、海外育ちっぽさとアイドルのような雰囲気があって驚いたし、ときめいたのを覚えている」と率直な胸の内を明かした。

これを聞いたチョン・ギョンホは、「あれは2004年ですよ。もう23年くらい前」と笑いながら、「今でも『雪の華』を聞くと胸がドキドキする」と語り、当時を懐かしんだ。

ヒョヨンはさらにファン心をあらわにし、「内容も面白いし、曲もいいし…でも見ていて一番楽しいのは、俳優さんたちがみんな綺麗でカッコいいこと。そういうのってあるじゃないですか。“その瞬間だけは、この人は私の彼氏”みたいな」と語り、「だからお兄さんは、一時期私の彼氏だったんですよ」と冗談を交えて話し、笑いを誘った。

チョン・ギョンホも作品の思い出を語り、「時々、（共演者の）ジソプ兄さん（ソ・ジソプ）やスジョン姉さん（イム・スジョン）と会うと、本当に胸が熱くなる。いい思い出が多くて、感謝している作品であり時間だった」としみじみ語った。

なお、チョン・ギョンホは少女時代のメンバーで女優としても活躍するスヨンと2012年から交際を開始し、現在まで14年にわたり長期交際を続けている。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

