正式デビューが迫るALPHA DRIVE ONE、メンバーたちの記録を収めたリアリティ番組を公開へ | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、正式デビューを前にリアリティ番組を公開する。

Mnet Plusは、ALPHA DRIVE ONEのデビュー前の旅路を盛り込んだオリジナルリアリティ『ALPHA DRIVE ONE Let’s Go』を、来る12月23日に初公開する。

毎週火曜日20時にMnet Plusで最初に公開され、水曜日20時にはMnetでも順次放送される予定だ。

今回のリアリティは、「デビュー」に向かって走るメンバーたちの記録が収められた。韓国最大級のK-POP授賞式である「2025 MAMA AWARDS」で、チームの初舞台を準備する過程から、デビュー直前にメンバー同士が互いに送るセレブレーションまで、ALPHA DRIVE ONEの日常と感情を記録する。

撮影は、練習室やリハーサル現場はもちろん、スケジュールの合間を移動する際にメンバーだけが乗る専用車両の中で繰り広げられる瞬間を中心に構成された。

（画像提供＝Mnet）『ALPHA DRIVE ONE Let’s Go』

移動中に自然とこぼれる冗談、悩み、温かな応援、ささやかな幸せから、さまざまなミッションの遂行まで、デビューを目前にしたメンバーたちのエネルギーがそのまま収められる予定だ。エンジンがかかる瞬間に始まるALPHA DRIVE ONEの旅路は、ファンに特別なときめきを届ける。

制作陣は「『2025 MAMA AWARDS』での初舞台を土台に、本格的なデビューを控えたALPHA DRIVE ONEの“今この瞬間”を、最も自然で生々しく盛り込みたかった」と述べ、「メンバーたちが直接感じるときめきと緊張、互いへの応援まで、“走行記録”というコンセプトで表現しただけに、多くの応援と関心をお願いしたい」と伝えた。

オリジナルリアリティ『ALPHA DRIVE ONE Let’s Go』は、12月23日20時にMnet Plusで公開される。

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日に正式デビュー予定。

