TXT・スビン、日本の“人気アイス”を片手に夜の街に出没！オフショットに反響「メロオッパすぎ」【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのスビンが、日本滞在中のオフショットを公開した。

スビンは12月2日、自身のインスタグラムを更新し、「僕の11月」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、コート姿でポーズを決める様子や、浴室で鼻に泡を乗せたキュートなショットなど、11月のスビンの日常が収められている。

特に目を引くのが、日本滞在時の一枚。夜の街で森永製菓のアイスクリーム『ザ・クレープ』を手にしたスビンは、リラックスした雰囲気のなか日本を楽しんでいるようで、見る者を思わず微笑ませた。

この投稿を見たファンからは、「メロオッパすぎませんか」「冬のスビンきた」「声出た」「かわいい」「クレープアイス買いに行きます」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝スビンInstagram）

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。11月15・16日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、12月6・7日のバンテリンドーム ナゴヤ、12月27・28日のみずほPayPayドーム福岡、2026年1月21・22日の東京ドーム、2月7・8日の京セラドーム大阪へと続いていく予定だ。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

■【写真】「たまらん」スビンの“すっぴん眼鏡”

■【写真】スビン、“腹筋チラ見え”始球式

■【写真】ガチ恋必至！スビン、“彼氏感”満載の私服SHOT