i-dle・ミンニ、ミニワンピから“美脚”がスラリ…ラブリーな冬コーデでイベントに登場【独自写真】 | RBB TODAY

i-dleのミンニが、ホリデーシーズンにぴったりの愛らしいビジュアルを披露した。

ミンニは12月2日、ソウル・漢南洞（ハンナムドン）で開催されたファッションブランド「RAIVE」のホリデーコンセプトストア「SWEET HOLIDAY」オープンイベントに参加した。

この日、ミンニはホワイトのミニワンピースにボリューム感のあるベージュのファーアウターを合わせた冬らしいスタイリングでイベントに登場した。ブラックのレザーバッグとブラウンのウエスタンブーツがアクセントを加え、柔らかくも洗練されたムードを演出した。

アップにまとめたヘアスタイルが小顔を際立たせ、ミニ丈のワンピースからはスラリと伸びた美脚がのぞき、抜群のスタイルを披露した。

i-dle・ミンニ

カメラに向かってハートや猫のポーズを披露し、透明感あふれる笑顔と自然体の可愛らしさで会場の視線を釘付けにした。

i-dle・ミンニ

なお、ミンニが所属するi-dleは、11月28・29日に香港のカイタック・スタジアムで開催された授賞式「2025 MAMA AWARDS」に出演し、「FANS’ CHOICE」を受賞した。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

■【写真】ミンニ、スリットドレスから“美脚”あらわ

■【写真】ミンニ、キュートな東京散策ショット

■【写真】ミンニ、「全女子が憧れる」メリハリ体型