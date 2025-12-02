Jリーグ経験者も多数選出！韓国Kリーグ1・2部の2025年シーズン年間表彰が発表、その顔触れは？ | RBB TODAY

12月1日、ソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで「ハナ銀行 Kリーグ 2025 大賞授賞式」が開催され、Kリーグ1及びKリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンのほか各種表彰が行われた。
Kリーグ1では、36試合出場で13ゴール12アシストの活躍を披露したイ・ドンギョン（蔚山HD FC）がMVPに選出された。
4年ぶり10度目の優勝を果たした全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースは表彰者を多数輩出。監督賞にグスタボ・ポジェが選ばれ、ベストイレブンにソン・ミンギュ、キム・ジンギュ、パク・ジンソプ、カン・サンユン、ホン・ジョンホ、ソン・ボムグンの6人が選出された。
ほかにも、全北現代はクラブとしてプラススタジアム賞を受賞。イ・スンウがFC Online Kリーグ今年のセレモニー賞、今季限りでの現役引退を発表したチェ・チョルスンが功労賞を受賞。元湘南ベルマーレのソン・ボムグンは全試合全時間出場賞にも輝いた。
2位の大田（テジョン）ハナシチズンからはキム・ムンファン、元アルビレックス新潟のイ・ミョンジェの2人がベストイレブンに選出。ほか6位のFCソウルからヤザン・アルアラブ、9位の蔚山（ウルサン）HD FCからイ・ドンギョン、10位の水原（スウォン）FCからパブロ・サブバッグがベストイレブンに選ばれた。
ヤングプレーヤー賞は江原（カンウォン）FCのイ・スンウォン。得点王は34試合17ゴールのサブバッグ、アシスト王は25試合12アシストのセシーニャ（大邱FC）が輝いた。
Kリーグ2では、1年での1部復帰に成功した王者・仁川（インチョン）ユナイテッドからジェルソ・フェルナンデスがMVP、元ジェフユナイテッド市原・千葉指揮官のユン・ジョンファン監督が監督賞に選出。ユン・ジョンファン監督は昨季に江原（カンウォン）FCを率いてKリーグ1の監督賞を受賞しており、異なるカテゴリーで2年連続での監督賞を手にした。
ベストイレブンにも、ジェルソのほか元ヴィッセル神戸のステファン・ムゴシャ、元モンテディオ山形のミン・ソンジュンやイ・ミョンジュ、イ・ジュヨン、キム・ゴンヒ、の6人が選ばれ、パク・スンホがヤングプレーヤー賞を受賞した。
ベストイレブンはそのほか、城南（ソンナム）FCからベニシオ・トーマス、シン・ジェウォン、レオナルド・ルイス、全南（チョンナム）ドラゴンズからバルディビア、ソウルイーランドFCから元アビスパ福岡のエウレーが選出。得点王は35試合20ゴールのムゴシャ、アシスト王は37試合11アシストのエウレーが輝いた。
Kリーグ1 受賞者
―MVP
イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
2025年シーズン成績：36試合13ゴール12アシスト
―監督賞
グスタボ・ポジェ監督（全北現代モータース）
2025年シーズン成績：優勝（23勝10分5敗）
―ヤングプレーヤー賞
イ・スンウォン（江原FC）
2025年シーズン成績：35試合1得点6アシスト
―得点王
パブロ・サブバッグ（水原FC）
2025年シーズン成績：38試合17得点2アシスト
―アシスト王
セシーニャ（大邱FC）
2025年シーズン成績：25試合12得点12アシスト
―ベストイレブン
FW：パブロ・サブバッグ（水原FC）、イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
MF：ソン・ミンギュ（全北現代モータース）、キム・ジンギュ（全北現代モータース）、パク・ジンソプ（全北現代モータース）、カン・サンユン（全北現代モータース）
DF：イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）、ヤザン・アルアラブ（FCソウル）、ホン・ジョンホ（全北現代モータース）、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
GK：ソン・ボムグン（全北現代モータース）
Kリーグ2 受賞者
―MVP
ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）
2025年シーズン成績：37試合12得点10アシスト
―監督賞
ユン・ジョンファン監督（仁川ユナイテッド）
2024年シーズン成績：優勝（23勝9分7敗）
―ヤングプレーヤー賞
パク・スンホ（仁川ユナイテッド）
2025年シーズン成績：38試合9得点1アシスト
―得点王
ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）
2025年シーズン成績：35試合20得点3アシスト
―アシスト王
エウレー（ソウルイーランドFC）
2025年シーズン成績：37試合12得点11アシスト
―ベストイレブン
FW：ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）、レオナルド・ルイス（城南FC）
MF：ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）、バルディビア（全南ドラゴンズ）、イ・ミョンジュ（仁川ユナイテッド）、エウレー（ソウルイーランドFC）
DF：イ・ジュヨン（仁川ユナイテッド）、キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）、ベニシオ・トーマス（城南FC）、シン・ジェウォン（城南FC）
GK：ミン・ソンジュン（仁川ユナイテッド）
クラブ賞及び特別賞
ファンフレンドリークラブ賞（Kリーグ1）：FCソウル
ファンフレンドリークラブ賞（Kリーグ2）：ソウルイーランドFC
フルスタジアム賞：FCソウル
プラススタジアム賞：全北現代モータース
グリーンスタジアム賞：天安シティFC（天安都市公社）
愛分かち合い賞（Kリーグ1）：大田ハナシチズン
愛分かち合い賞（Kリーグ2）：城南FC
ユースクラブ賞：蔚山HD FC
フェアプレー賞：金泉尚武
グリーンウィナーズ賞：大田ハナシチズン
アディダスポイント大賞：イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
ベストフォト賞：パク・ジンオプ記者（スポーツソウル）
Coupang Playクリエイター・パス：チュックライティング
FC Online Kリーグ今年のセレモニー賞：イ・スンウ（全北現代モータース）
EA Most Selected Player賞：キ・ソンヨン（浦項スティーラーズ）
全試合全時間出場賞：ソン・ボムグン（全北現代モータース）、キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）、キム・ソンミン（忠北清州FC）
感謝賞：サンリオコリア、大邱FCエンジェルクラブ
功労賞：チェ・チョルスン（全北現代モータース）、イム・サンヒョプ
（文＝ピッチコミュニケーションズ）
