Jリーグ経験者も多数選出！韓国Kリーグ1・2部の2025年シーズン年間表彰が発表、その顔触れは？ | RBB TODAY

12月1日、ソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで「ハナ銀行 Kリーグ 2025 大賞授賞式」が開催され、Kリーグ1及びKリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンのほか各種表彰が行われた。

Kリーグ1では、36試合出場で13ゴール12アシストの活躍を披露したイ・ドンギョン（蔚山HD FC）がMVPに選出された。

4年ぶり10度目の優勝を果たした全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースは表彰者を多数輩出。監督賞にグスタボ・ポジェが選ばれ、ベストイレブンにソン・ミンギュ、キム・ジンギュ、パク・ジンソプ、カン・サンユン、ホン・ジョンホ、ソン・ボムグンの6人が選出された。

ほかにも、全北現代はクラブとしてプラススタジアム賞を受賞。イ・スンウがFC Online Kリーグ今年のセレモニー賞、今季限りでの現役引退を発表したチェ・チョルスンが功労賞を受賞。元湘南ベルマーレのソン・ボムグンは全試合全時間出場賞にも輝いた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ソン・ボムグン（右）

2位の大田（テジョン）ハナシチズンからはキム・ムンファン、元アルビレックス新潟のイ・ミョンジェの2人がベストイレブンに選出。ほか6位のFCソウルからヤザン・アルアラブ、9位の蔚山（ウルサン）HD FCからイ・ドンギョン、10位の水原（スウォン）FCからパブロ・サブバッグがベストイレブンに選ばれた。

ヤングプレーヤー賞は江原（カンウォン）FCのイ・スンウォン。得点王は34試合17ゴールのサブバッグ、アシスト王は25試合12アシストのセシーニャ（大邱FC）が輝いた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）イ・ミョンジェ（右）

Kリーグ2では、1年での1部復帰に成功した王者・仁川（インチョン）ユナイテッドからジェルソ・フェルナンデスがMVP、元ジェフユナイテッド市原・千葉指揮官のユン・ジョンファン監督が監督賞に選出。ユン・ジョンファン監督は昨季に江原（カンウォン）FCを率いてKリーグ1の監督賞を受賞しており、異なるカテゴリーで2年連続での監督賞を手にした。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ユン・ジョンファン監督（右）

ベストイレブンにも、ジェルソのほか元ヴィッセル神戸のステファン・ムゴシャ、元モンテディオ山形のミン・ソンジュンやイ・ミョンジュ、イ・ジュヨン、キム・ゴンヒ、の6人が選ばれ、パク・スンホがヤングプレーヤー賞を受賞した。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ムゴシャ（右）

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ミン・ソンジュン（右）

ベストイレブンはそのほか、城南（ソンナム）FCからベニシオ・トーマス、シン・ジェウォン、レオナルド・ルイス、全南（チョンナム）ドラゴンズからバルディビア、ソウルイーランドFCから元アビスパ福岡のエウレーが選出。得点王は35試合20ゴールのムゴシャ、アシスト王は37試合11アシストのエウレーが輝いた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）エウレー（右）

Kリーグ1 受賞者

―MVP

イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

2025年シーズン成績：36試合13ゴール12アシスト

―監督賞

グスタボ・ポジェ監督（全北現代モータース）

2025年シーズン成績：優勝（23勝10分5敗）

―ヤングプレーヤー賞

イ・スンウォン（江原FC）

2025年シーズン成績：35試合1得点6アシスト

―得点王

パブロ・サブバッグ（水原FC）

2025年シーズン成績：38試合17得点2アシスト

―アシスト王

セシーニャ（大邱FC）

2025年シーズン成績：25試合12得点12アシスト

―ベストイレブン

FW：パブロ・サブバッグ（水原FC）、イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

MF：ソン・ミンギュ（全北現代モータース）、キム・ジンギュ（全北現代モータース）、パク・ジンソプ（全北現代モータース）、カン・サンユン（全北現代モータース）

DF：イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）、ヤザン・アルアラブ（FCソウル）、ホン・ジョンホ（全北現代モータース）、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

GK：ソン・ボムグン（全北現代モータース）

Kリーグ2 受賞者

―MVP

ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）

2025年シーズン成績：37試合12得点10アシスト

―監督賞

ユン・ジョンファン監督（仁川ユナイテッド）

2024年シーズン成績：優勝（23勝9分7敗）

―ヤングプレーヤー賞

パク・スンホ（仁川ユナイテッド）

2025年シーズン成績：38試合9得点1アシスト

―得点王

ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）

2025年シーズン成績：35試合20得点3アシスト

―アシスト王

エウレー（ソウルイーランドFC）

2025年シーズン成績：37試合12得点11アシスト

―ベストイレブン

FW：ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）、レオナルド・ルイス（城南FC）

MF：ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）、バルディビア（全南ドラゴンズ）、イ・ミョンジュ（仁川ユナイテッド）、エウレー（ソウルイーランドFC）

DF：イ・ジュヨン（仁川ユナイテッド）、キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）、ベニシオ・トーマス（城南FC）、シン・ジェウォン（城南FC）

GK：ミン・ソンジュン（仁川ユナイテッド）

クラブ賞及び特別賞

ファンフレンドリークラブ賞（Kリーグ1）：FCソウル

ファンフレンドリークラブ賞（Kリーグ2）：ソウルイーランドFC

フルスタジアム賞：FCソウル

プラススタジアム賞：全北現代モータース

グリーンスタジアム賞：天安シティFC（天安都市公社）

愛分かち合い賞（Kリーグ1）：大田ハナシチズン

愛分かち合い賞（Kリーグ2）：城南FC

ユースクラブ賞：蔚山HD FC

フェアプレー賞：金泉尚武

グリーンウィナーズ賞：大田ハナシチズン

アディダスポイント大賞：イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

ベストフォト賞：パク・ジンオプ記者（スポーツソウル）

Coupang Playクリエイター・パス：チュックライティング

FC Online Kリーグ今年のセレモニー賞：イ・スンウ（全北現代モータース）

EA Most Selected Player賞：キ・ソンヨン（浦項スティーラーズ）

全試合全時間出場賞：ソン・ボムグン（全北現代モータース）、キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）、キム・ソンミン（忠北清州FC）

感謝賞：サンリオコリア、大邱FCエンジェルクラブ

功労賞：チェ・チョルスン（全北現代モータース）、イム・サンヒョプ

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

