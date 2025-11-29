MONSTA X・ヒョンウォン、甘すぎるビジュで話題…ピンクカーデのオフショットにファン悶絶【PHOTO】 | RBB TODAY

MONSTA Xのヒョンウォンが最近、自身のインスタグラムを更新し、白とピンクのハートの絵文字とともに写真を投稿。ピンクのニット姿でハート型バルーンを手にした最新ショットが公開され、注目を集めている。

公開された写真には、柔らかなピンクのカーディガンを着こなし、優しい表情でバルーンを見つめる姿が収められている。

無造作に落ちた前髪やナチュラルな雰囲気が相まって、思わず胸がときめく“甘いビジュアル”が完成している。

（写真＝ヒョンウォンInstagram）

（写真＝ヒョンウォンInstagram）

一方で、ホワイトシャツにブラックのネクタイ、黒縁メガネを合わせたショットでは一変。知的でスタイリッシュな雰囲気をまとい、柔らかい印象とは対照的な大人のオーラを放っている。数枚の写真だけでまったく異なる魅力を見せ、圧倒的なギャップで視線を奪った。

（写真＝ヒョンウォンInstagram）

投稿後のSNSでは「かわいすぎる」「王子様」「ピンクも白シャツも似合いすぎ」と称賛の声が相次いでいる。甘い癒しのムードとスタイリッシュな魅力を同時に見せつけた今回のビジュアルに、ファンの期待はますます高まっている。

なお、MONSTA Xは来年1月30日のソウル公演を皮切りにワールドツアー「2026 MONSTA X WORLD TOUR［THE X : NEXUS］」がスタートする予定だ。

■【写真】ヒョンウォン、“男の色気”あふれる深い目つき

■【写真】ヒョンウォン、ダンディーな魅力を発散！

■【注目】MONSTA Xも！今年10周年を迎えるK-POPボーイズグループ