キムタクとも共演！“結婚発表”の2PM・テギョン、新婚ハウスのインテリアが公開され話題 | RBB TODAY

木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのメンバーオク・テギョンが結婚を発表したなか、彼の新婚住居のインテリアが公開され、話題を集めている。

インテリアデザイナーのパク・ジヒョンは11月27日、自身のインスタグラムに「素敵な方の家を任せていただけて嬉しかった」というコメントとともに、新居の一部を公開した。

写真に映る新居は、ホワイトトーンにウッド・メタル・ストーン素材を組み合わせたモダンな空間で、すっきりとしながらも高級感のある雰囲気が際立っている。

パク・ジヒョンは、歌手ペク・ジヨンのYouTubeコンテンツを通じてオク・テギョン側と縁ができたといい、「ユーチューブに私の名前が一文字も出ていないのに、探して来てくださった」と笑顔で語った。

（写真＝パク・ジヒョンSNS、OSEN）オク・テギョン（右）

さらに、オク・テギョンのライフスタイルもインテリアにしっかりと反映されたという。

パク・ジヒョンは「本当に料理が好きな方で、毎日買い物をして、帰宅するとすぐキッチンに向かうタイプ」と明かし、「さまざまなソースや調理器具を見て、主婦である私も思わず感嘆した」と語った。

続けて「落ち着ける家をご希望だったので、ホワイト・ウッド・金属・石素材を用いて静かなムードを演出した。お手持ちのアート作品を空間に合うようスタイリングするのも楽しかった」と説明した。

なお、オク・テギョンは11月1日、所属事務所51Kを通じて結婚を発表。所属事務所は「長く交際を続けてきた相手と人生を共にすることを決めた」とし、「来年春、両家の家族と知人だけを招き、ソウル某所で非公開の結婚式を行う」と伝えた。

お相手は2020年に交際が認められた一般女性として知られ、オク・テギョンは交際5年での結婚発表となり、ファンから祝福の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年12月公開の木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』では韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演。2025年11月1日、約5年間交際した一般女性との結婚を発表した。

