熱愛報道もないまま…今週末にバリで結婚式　“年の差10歳”の元K-POPアイドルと俳優「非公開の式なので」 | RBB TODAY

ガールズグループGirl's Day出身のパン・ミナ（32）と俳優オン・ジュワン（41）が、今週末にバリで結婚式を挙げることがわかり、注目を集めている。

11月27日、あるメディアはパン・ミナとオン・ジュワンが今週末、バリで結婚式を挙げると報じた。

先立ってパン・ミナとオン・ジュワンは、今年7月に突然の結婚発表で話題となった。当時、双方の所属事務所は公式立場を発表し、「オン・ジュワン氏とパン・ミナ氏が真剣な交際の末、来る11月に共に生涯を描いていくことにした」と明らかにした。

2人は2016年のドラマ『野獣の美女コンシム』で初めて縁を結び、その後ミュージカル『その日々』（原題）で再会して関係が深まったと伝えられている。さらに2024年、パン・ミナが父親を亡くした際には、オン・ジュワンが葬儀期間中ずっと席を守り、支えたという後日談もある。

その後、パン・ミナとオン・ジュワンは信頼と絆を基に結婚を約束した。

（写真提供＝OSEN）パン・ミナ

交際が公になっていない状況で突然結婚が明らかになったことから、多くの人々が驚きを示した。これに対して所属事務所側は、「今後、夫婦として第2の人生を歩んでいく2人の未来に、温かい祝福と応援をお願いしたい」と伝えた。

また結婚式については、「両家の家族と近しい親族のみを招き、静かに進行する予定」とし、「やむを得ず非公開で式を行う点、寛容なご理解をお願いしたい」と話していた。

そうしたなか、パン・ミナとオン・ジュワンが韓国内ではなく、バリで結婚式を挙げるという知らせが伝えられ、関心が集まっている。

ただしこれに関連して、オン・ジュワンの所属事務所HAEWADALエンターテインメント側は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「俳優の家族のみを招いて行う非公開の式であるため、確認を差し上げられない点、寛容なご理解をお願いしたい」と慎重な立場を示した。

（写真提供＝OSEN）オン・ジュワン

パン・ミナの所属事務所SM C&Cも「ミナ氏の結婚に関する内容は、詳細確認が難しい。ご理解いただきたい」と述べ、言葉を控えた。

1993年5月13日生まれのパン・ミナは、2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビューし、数々のヒット曲を発表して人気を集めた。2011年のシットコム『ヴァンパイア☆アイドル』を皮切りに演技活動も並行し、ドラマ『野獣の美女コンシム』『絶対彼氏。』『元カレと旅する5日間』『デリバリーマン～幽霊専門タクシー始めました～』などに出演した。

1983年12月11日生まれのオン・ジュワンは、2002年のドラマ『野人時代』でデビューし、映画『僕らのバレエ教室』『潜入』『情愛中毒』『正直政治家チュ・サンスク』シリーズ、ドラマ『恋せよ シングルママ』『パンチ ～余命6ヶ月の奇跡～』『野獣の美女コンシム』『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ペントハウス』『昼に昇る月』などで活躍した。

（記事提供＝OSEN）

