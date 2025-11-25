元マネージャーによる詐欺被害に遭ったソン・シギョン、やつれた姿で涙を見せる「つらかった」 | RBB TODAY

歌手ソン・シギョンが元マネージャーによる詐欺被害で大変な時期を過ごしているなか、新曲を聴いていた途中に涙を見せたり、先輩のコンテンツに登場し、義理を守ったりする姿が捉えられた。

デビュー後、なかなか涙を見せなかったソン・シギョンの姿とやつれた近況が公開されると、ファンは切なさを表現するとともに、応援を続けている。

去る11月21日に公開されたキュヒョンのYouTubeコンテンツ「ソン・シギョンとともにしたリスニングパーティー」で、ソン・シギョンはキュヒョンの新しいアルバムを鑑賞した。

特に、3番目の楽曲『Goodbye, My Friend』で目頭が熱くなり、4番目の楽曲『Still in Memory』のイントロが流れると、深いため息とともに眼鏡を外して涙を拭った。

全曲を鑑賞した後、彼は「バラードが主流でない時代にも、こうして誠心誠意歌ってくれる後輩がいて、とてもありがたい」とじんとする気持ちを表現した。

これを見たネットユーザーたちは、「我慢していた涙を流すシギョンさんを見て、心が痛かった」「どれほどつらかっただろうか」「2人の関係がとても温かい」といった反応を寄せ、慰めの言葉を伝えた。

ソン・シギョンは最近、約10年間ともに過ごした元マネージャーにVIPチケットの転売など、数億ウォン（数千万円）台の詐欺・横領被害に遭った事実が知らされた。

このマネージャーは、テレビ番組とユーチューブにも数回登場した人物で、ソン・シギョンに結婚式の費用まで出してもらったと伝えられ、衝撃を加えた。

彼は、自身のYouTubeコンテンツ「食べるだろうに」（原題）でも「本当につらかった。バレバレだったかもしれないが、かなり疲れ切っていた」と告白し、やつれた顔でファンを悲しませた。

このようなつらい時期であるにも関わらず、ソン・シギョンは義理を守るために足を運んだ。

11月24日に公開された「かわいそうな兄貴 EP.120」でコメディアンのチョ・セホ、ナム・チャンヒが話をしているところ、ソン・シギョンが突然登場し、スタジオを騒がせた。

ソン・シギョンは席に着くやいなや、チョ・セホに「結婚おめでとう。蔚山（ウルサン）に用事があって結婚式に行けなかった」と封筒を渡した。

彼は「少し入れた」と笑ったが、出演者たちは「わあ、すごい」「やばい」と驚きを隠せなかった。続けて、「以前はいたずらのように来たかったが、ゲストに失礼だと思った。しかし、セホとチャンヒは親しいので来た」と話し、変わらぬ親友の義理を見せた。

この動画が公開されると、反応は熱かった。「シギョンさんすごく痩せて、心が痛い」「それでも笑う姿を見ると慰められる」「義理堅いね、さすがソン・シギョン」「つらい時期に耐えるのに苦労した。応援する」といったファンの応援コメントが続いた。

なお、ソン・シギョンは来る12月25～28日、ソウル・KSPO DOMEでデビュー25周年を記念した「2025年末コンサート＜ソン・シギョン＞」を開催する予定だ。

