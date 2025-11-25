ZB1ジャン・ハオ、中国アニメのOSTに参加！甘美な歌声で壮大な世界観を表現 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、中国アニメ作品のOSTに参加した。

ジャン・ハオは、中国の同名小説を原作としたアニメ『玄界之門』のOST『紅顔為誰開』を歌唱する。

『玄界之門』は、中国伝統の武侠とファンタジー要素を現代的に再解釈した人気作品だ。自己救済のため“武人”の道を歩む主人公が複雑に絡み合う利害関係の中で強く成長し、血統に宿った力に目覚め、最終的には自身だけでなく多くの人々の運命と未来を変えていく物語が描かれている。

ジャン・ハオが歌う『紅顔為誰開』は、「その美しさは誰のために花開くのか」という意味を込めた楽曲で、彼ならではの甘美な歌声で壮大な世界観を完成させ、作品への没入感を最大限に引き上げることが期待されている。

ジャン・ハオはこれまでにも、TVINGオリジナル『乗り換え恋愛3』のOST『I WANNA KNOW』、MBCドラマ『月まで行こう』のOST『Refresh!』に参加し、韓国および海外の音源チャート上位を席巻してきた。今回の『紅顔為誰開』でもどのような成果を出すのか注目が集まる。

なお、ジャン・ハオがOSTを担当した中国アニメ『玄界之門』は、26日に中国の動画プラットフォーム「bilibili」にて初放送される予定だ。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

