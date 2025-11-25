結婚から約1年…女優チョ・ボア、妊娠を発表「大切な新しい命が訪れた」【全文】 | RBB TODAY

女優チョ・ボアが妊娠を発表した。

11月25日、チョ・ボアの所属事務所は「チョ・ボアに大切な新しい命が訪れた」と述べ、公式立場を明らかにした。

続けて「温かい気持ちで見守っていただければ幸いです。出産時期などの詳しい内容についてはお伝えできない点、ご理解いただければと思います」と伝えた。

また「チョ・ボアにいつも温かい関心と愛を送ってくださるすべての方々に深く感謝申し上げます。復帰後は俳優として良い演技で恩返しする予定です」とし、「お寄せいただいた祝福と温かい応援に心より感謝します」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）チョ・ボア

チョ・ボアは昨年10月、長年交際してきた婚約者と結婚式を挙げた。その後、今年5月にNetflixシリーズ『呑金／タングム』を通じて結婚後初の復帰作を披露した。

所属事務所の公式発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは、XYZスタジオです。

本日報道されたチョ・ボアのニュースに関して、公式立場をお伝えします。

チョ・ボアに大切な新しい命が訪れました。

温かく見守っていただければ幸いです。なお、出産時期などの詳細はお伝えできない点、どうかご理解ください。

チョ・ボアにいつも温かい関心と愛を送ってくださる皆さまに深く感謝申し上げます。復帰後は俳優として良い演技でお応えする予定です。

改めて、チョ・ボアに寄せられた祝福と温かい応援に心より感謝いたします。

（記事提供＝OSEN）

◇チョ・ボア プロフィール

1991年8月22日生まれ。本名チョ・ボユン。2012年のドラマ『美男＜イケメン＞バンド～キミに届けるピュアビート～』でデビュー。『馬医』『インヨ姫』『失踪ノワールM』『ウチに住むオトコ』『愛の温度』『別れが去った～マイ・プレシャス・ワン～』『ボクスが帰ってきた』『九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～』『軍検事ドーベルマン』『この恋は不可抗力』など、数多くのドラマに出演。2024年8月、一般男性の恋人と10月に結婚すると発表した。

