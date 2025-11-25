東方神起、2026年4月に3度目の日産スタジアム公演開催決定！海外アーティスト“初・最多”記録 | RBB TODAY

来る2026年4月、東方神起が3度目の日産スタジアム公演を開催し、再度新たな歴史を刻む。

去る11月24日、東方神起は神戸・ワールド記念ホールで開催された日本デビュー20周年記念ファンイベントの最終公演中、2026年4月25～26日の2日間、横浜・日産スタジアムで「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM～RED OCEAN～」開催を電撃発表し、会場をあっという間に熱く盛り上げた。

特に、東方神起は2013年、海外アーティストとして初めて日産スタジアムで公演を行った後、2018年、日本公演史上初めて3日にわたる公演を開催した。

今回の3度目の日産スタジアム公演で海外アーティスト史上“初”そして“最多”記録まで更新し、日本での唯一無二の地位を確立した。

（写真＝SMエンターテインメント）東方神起

これで東方神起は海外アーティストのうち、東京ドームおよび全国のドーム最多公演の記録に加え、日産スタジアム初・最多公演の記録まで同時に保有持つ唯一のグループとなり、デビューから約20年が経った現在まで続く彼らの“トップクラス”の活動に一層注目が集まっている。

また、今年日本デビュー20周年当日の4月27日、東京ドームで公演を行った東方神起は、2026年4月25～26日、日産スタジアムで20周年の華麗なフィナーレを飾る予定で、1公演当たり約7万5000人規模の“超大型会場”で繰り広げられる東方神起の壮大なステージに期待が高まっている。

なお、東方神起の日本デビュー20周年記念映画『東方神起 20th Anniversary Film “IDENTITY”』は、2026年2月20日に日本公開予定だ。

■【写真】チャンミン、北海道での貴重なオフSHOT

■【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOT

■【写真】「何頭身？」チャンミン、海辺での輝く抜群のスタイル