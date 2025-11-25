NCT WISH、ヘアケアブランド「&honey」とコラボ！ツアーチケットや直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーン開始 | RBB TODAY

NCT WISHが、現在開催中の全国ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH：Our WISH in JAPAN」と、「ハチミツコスメ」売上No.1※のヘアケアブランド『&honey（アンドハニー）』とのコラボレーションを行うことが決定した。

これと併せて&honey公式ユーチューブでは、NCT WISHのコメント動画も公開された。

また、対象商品を購入すると抽選で合計216名にライブチケットや直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンが、11月25日～2026年1月6日の期間限定で実施される。

&honeyブランド担当者は今回のコラボについて、「NCT WISHのやわらかくもファッショナブルな世界観や、“フレッシュな上に実力派”であり、“WISH CORE”というトレンドを生み出した注目度の高さに、&honeyブランドとしても強いシンパシーを感じました。『ぜひコラボしたい！』という私たちの想いが、今回ついに叶いました」とコメントした。

ウエルシア薬局・サンドラッグの一部店舗では、期間限定でNCT WISHのコメント映像が放映されるほか、街頭ビジョンでの展開も予定されている。

コラボキャンペーン内容

さらに、&honey公式SNSでは、ここでしか見られないフォロワー限定コンテンツも順次公開される予定だ。ぜひチェックしてみてほしい。

なお、キャンペーンの詳しい情報は特設サイトで確認可能だ。

※ 2024年「ハチミツコスメ（ブランド）」に関する市場調査2024年12⽉10⽇～2024年12⽉28⽇（調査実施期間）（株）未来トレンド研究機構調べ（2023年1⽉～12⽉における売上シェアに基づく(&honeyシリーズ））

