削除→引退説もあったNHK朝ドラ女優が明かした「韓国活動に専念できない理由」 | RBB TODAY

NHK連続テレビ小説『虎に翼』で注目を集めた韓国女優ハ・ヨンスが、日本・東京で長期滞在中である理由と、韓国国内での活動が難しかった背景について初めて自ら口を開いた。

過去、ポータルサイトでプロフィールが削除され引退説まで浮上していた中、その間の空白と本当の事情が明らかになり、注目が集まっている。

ポータル削除→引退説…日本留学のみ事実確認された2022年

2022年、NAVER・Daumなど主要ポータルサイトにおいてハ・ヨンスのプロフィールが突然削除され、「活動中断なのか、引退なのか」という疑惑が提起された。

当時、前所属事務所のAndmarqは韓国メディア『OSEN』に対し、「2022年初めに専属契約が終了したため確認が不可能である」とし、「現在日本留学中ということ以外は知っていることがない」と述べた。

その後、ハ・ヨンスはSNSを通じて日本での近況を伝え、プロフィール削除騒動を鎮めたが、引退説は完全には収束しなかった。

デビューのため大学を諦めた過去も再び注目

ハ・ヨンスは芸術中学校・アニメーション高校出身で、大学に合格したもののデビューの提案を受け、入学を断念したエピソードが改めて注目された。

彼女は過去に出演したあるバラエティ番組で、「登録金1学期600万ウォン、卒業まで4年という時間が意味あるのかと思った。以前からマイホームを持つ夢があり、働くことを選んだ。そしてその時に突然俳優の提案を受けた」と語っていた。

悪質な噂には強く反論…「正気に戻れ、告訴する」

2022年には、日本留学をめぐってオンラインコミュニティで「AV進出」など荒唐無稽な虚偽の噂が拡散した。それを見たハ・ヨンスは即座に反論し、強硬な立場を示した。

彼女は「正気に戻れ。私について言及するな。本当に告訴する」と警告し、「以前のPDF資料もそのまま持っている。男性中心コミュニティがあまりにも取るに足らないので動かなかっただけだ」と怒りをあらわにした。

(写真提供=OSEN)ハ・ヨンス

続けて、「家を買い、やりたいことを全部やり、勉強しながら一生懸命に暮らしている人を階級分けしようとするのか」とし、「あなたたちのような男と恋愛して結婚する女性たちが心配だ」と一喝した。

3～4年後…2025年、ハ・ヨンスが初めて明かした「韓国活動ができなかった理由」

11月21日（現地時間）、東京に滞在中のハ・ヨンスがSNSを通じて長文の文章を公開した。彼女は長い空白に対する自身の立場を初めて直接明らかにした。

ハ・ヨンスは「東京生活で笑顔ばかり浮かべていられるわけがない。とても不安だが、与えられた仕事に最善を尽くしている」と述べ、韓国国内で活動を続けにくかった現実的な事情も吐露した。

続けて、「滞在が長期化しており、率直に申し上げると、韓国作品の数が著しく減った。期限を決めて戻ると約束することも難しい。私が家長であるため、仕事が必要なのだ」と告白し、日本での活動が決して簡単ではないことを明かした。

さらに彼女は、「外国人というハンデは存在する。来年・再来年を基点に、ここでどれほど大きな飛躍が可能か、自らを極限まで追い込んでみた上で次を考えたい」とし、熾烈な悩みを示した。文末で彼女は「貴重な時間を割いて長文を読んでくださり感謝する」とファンへ感謝の気持ちを伝えた。

2013年『じゃがいも星』でデビューしたハ・ヨンスは、独特の雰囲気と確固たる感性で国内外のファンに愛されてきた。最近は日本で活動領域を広げつつ再スタートの準備を進めており、韓国活動の空白の真の理由を初めて直接告白したことで、さらに注目が高まっている状況である。

（記事提供=OSEN）

◇ハ・ヨンス プロフィール

1990年10月10日生まれ。韓国・釜山出身。身長160cm。2013年に映画『恋愛の温度』でデビューし、ドラマ『モンスター～私だけのラブスター～』の主演に抜擢されて名前を知らせた。その後、ドラマ『じゃがいも星』『リッチマン～嘘つきは恋の始まり～』、映画『愛の旋律』などに出演。2022年に韓国所属事務所との専属契約が終わると、同年5月に日本に留学。2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説の第110作目『虎に翼』では、朝鮮半島からの留学生・崔香淑（さい・こうしゅく）役を演じた。

■【写真】ハ・ヨンス、胸元ざっくりの大胆ドレス

■【関連】NHK朝ドラ女優ハ・ヨンス「東京に戻ります」

■「日本のギャラは韓国の1／11」ハ・ヨンスが語る“来日”の経緯