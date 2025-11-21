俳優ソン・ガン、186cmの抜群スタイルに視線集中！シックなレザールックでイベントに登場【独自写真】 | RBB TODAY

俳優ソン・ガンが、抜群のスタイルで視線を釘付けにした。

11月20日午後、ソウル・龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールで開催されたラグジュアリーブランド「LOEWE（ロエベ）」のイベントに、ブランドアンバサダーを務めるソン・ガンが出席した。

ソン・ガンはこの日、ダークブラウンのレザージャケットを主役にしたコーディネートで登場。オーバーサイズシルエットのジャケットにブラックのタートルネックニットをレイヤードし、モダンでありながら男性らしさも漂う絶妙なバランスを演出した。

また、ボトムスにはアイボリーのワイドパンツを合わせ、ダークトーンのトップスとのコントラストでスマートな印象に仕上げた。レザーアイテムの重厚感を軽やかに着こなすソン・ガンのセンスが光るスタイリングを披露した。

ソン・ガン

ソン・ガンは、186cmの高身長とモデル出身ならではの完璧なスタイル、そして繊細な感情表現までこなす演技力で人気を集めている。ロマンスからアクション、スリラーまで多様なジャンルを行き来し、幅広い演技で魅了している。

なお、ソン・ガンは、11月22日・23日に神奈川・横浜BUNTAI、11月26日・27日に大阪・NHKホールで、除隊後初のファンミーティング「2025 SONG KANG FANMEETING 」を開催予定だ。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

