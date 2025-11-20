&TEAM・ニコラス＆ハルア、札幌で“ラーメンデート”？仲良しSHOTにファン悶絶「可愛すぎ」【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのニコラスとハルアが仲睦まじい2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。

ニコラスとハルアは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、「札幌の思い出ひとつ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、北海道・札幌のラーメン店を訪れた2人の姿が収められている。ラーメンを手に持ちカメラを見つめる2ショットからは、楽しげでリラックスした雰囲気が漂い、ファンの心を癒した。

（写真＝&TEAM公式Instagram）ニコラス、ハルア​​​​​​

投稿を見たファンからは「ハルラス最高！」「札幌に来てくれて嬉しい」「可愛すぎる…」などのコメントが寄せられている。

なお2人が所属する＆TEAMは、10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。年末12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場する予定だ。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

