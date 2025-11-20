離婚後に元夫の同意なく体外受精で妊娠した韓国女優、生後16日の娘に“高級ブランド”プレゼント | RBB TODAY

女優イ・シヨンが、生後16日の娘に高級ブランドの洋服をプレゼントした。

イ・シヨンは11月20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ハートの絵文字とともに短い動画を公開した。

映像には、彼女が高級ブランド「DIOR（ディオール）」の箱を開ける様子が収められており、箱の中にはブランドのベビー服が高級感のあるパッケージで梱包されていた。

（画像＝イ・シヨンInstagram）

イ・シヨンは以前、息子を仁川（インチョン）にある“貴族学校”として知られるチャドウィック国際学校に入学させたことでも話題となった。同校には俳優ユ・ジテ＆キム・ヒョジン夫妻や、キム・スンウ＆キム・ナムジュ夫妻の子どもたちも通っている。学費は年間4000万～5000万ウォン（約400万～500万円）に達し、高校課程まで通うと総額は約6億4000万ウォン（約6400万円）に上るという。

一方、イ・シヨンは2017年に一般男性と結婚し、2018年に第1子となる息子を出産した。しかし今年3月には離婚を発表。7月には第2子を妊娠したと明かしたが、元夫の同意を得ずに体外受精で妊娠を進めていたとされ、物議を醸していた。今月4日に娘を出産している。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけるも、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかにした。

