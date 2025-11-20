ヒョンビン＆ソン・イェジン夫婦、「青龍映画賞」で“史上初”の夫婦そろって2冠達成！息子へのメッセージも | RBB TODAY

俳優ヒョンビンとソン・イェジンが、夫婦そろって「第46回青龍映画賞」で2冠を達成した。

11月19日、ソウル・汝矣島（ヨイド）のKBSホールで「第46回青龍映画賞」が開催された。会場では昨年に続き、俳優ハン・ジミンとイ・ジェフンが共同MCを務めた。

この日は特に、ヒョンビンとソン・イェジン夫妻が揃って出席し、大きな注目を集めた。2人はそれぞれ主演男優賞、主演女優賞の候補でもあった。

レッドカーペットでは期待に応えるように2人がフィナーレを飾った。ネイビースーツにボウタイ、眼鏡姿で登場したヒョンビンがレッドカーペット終盤に姿を現し、続いて姫カット風ショートヘアにミスリル装飾のホルターネックドレスをまとったソン・イェジンが華やかにフィナーレを締めくくった。

（写真提供＝OSEN）ヒョンビン

（写真提供＝OSEN）ソン・イェジン

授賞式が始まってからも、ヒョンビンとソン・イェジンの“ツーショット”はたびたび中継画面に映し出された。映画『仕方がない』（原題）チームのイ・ソンミン、ヨム・ヘランらの隣に座ったソン・イェジンの横にはヒョンビンが位置し、その姿が繰り返し映され、視線を集めた。

そしてこの日は、夫婦での2冠という快挙も達成した。チョンジョンウォン人気スター賞を2人とも受賞し、さらにそれぞれ主演男優賞、主演女優賞まで手にした。

人気スター賞には、『ハイファイブ』（原題）の2PM・ジニョン、『ハルビン』のヒョンビン、『仕方がない』のソン・イェジン、『悪魔が引っ越してきた』（原題）の少女時代・ユナが選ばれた。

MCイ・ジェフンは「夫婦が同じステージでツーショットで映るのは初めてだ。本当にお似合い」と話し、会場を沸かせた。ソン・イェジンも「私も忘れられないと思う。夫と一緒に人気賞を受賞できて本当に光栄。忘れられない思い出をくださった関係者の皆さん、そしてファンの皆さんに心から感謝したい」と笑顔でコメント。さらにヒョンビンの隣に寄り添い、指でVサインを作る自然体の夫婦ショットも見せた。

夫婦での受賞についてヒョンビンは「2人で一緒に賞を受けるのは、『愛の不時着』以来だと思う。今日また一緒にステージに立てて本当に幸せだ。感謝している」と語った。するとイ・ジェフンが「じゃあ家にトロフィーが2つ並ぶんですね。羨ましい」と冗談を交えて笑いを誘った。

（画像提供＝KBS）

ヒョンビンは続く『ハルビン』で主演男優賞を受賞した際、客席のソン・イェジンに向けて「存在してくれるだけで大きな力になる妻イェジンさん、そしてうちの息子、本当に愛していてありがとうと伝えたい」と言葉を贈った。カメラに映ったソン・イェジンは手でハートを作り、会場を温かな雰囲気に包んだ。

その後、ソン・イェジンも『仕方がない』で主演女優賞を受賞。「第29回青龍映画賞」で『妻が結婚した』により初の主演女優賞を受賞して以来、2度目のトロフィーとなる。名前が呼ばれるとヒョンビンはすぐに立ち上がり、ソン・イェジンを抱きしめ、背中を優しく叩いて祝福した。

『仕方がない』は、ソン・イェジンがヒョンビンとの結婚と出産を経て、『ザ・ネゴシエーション』以来7年ぶりに選んだスクリーン復帰作でもある。

ソン・イェジンはスピーチで「結婚をして母になって、多くの感情や世界の見え方が変わったと感じている。良い大人になりたい。その中で成長を続け、これからも皆さんのそばにいられる俳優でありたい」と話し、さらに「私が心から愛する2人の男性、キム・テピョンさん（ヒョンビン本名）と、私たちの子キム・ウジンと、この喜びを分かち合いたい」と締めくくり、温かな感動を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

