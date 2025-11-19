韓国アイドル出身女優と“バツイチ”バドミントン元代表選手が熱愛？女優側は「プライベート」と濁す | RBB TODAY

ガールズグループAPRIL出身の女優ユン・チェギョンとバドミントン元韓国代表選手のイ・ヨンデに熱愛説が浮上した。

11月19日、ユン・チェギョンの所属事務所PAエンターテインメントの関係者は、『スポーツソウル』に2人の熱愛説について、「プライベートなことなので確認が難しい」と明らかにした。

これに先立って、某メディアは、ユン・チェギョンとイ・ヨンデが8歳の年齢差を乗り越え、1年間熱愛中だと報道した。

（写真＝PAエンターテインメント、SBS）

左からユン・チェギョン、イ・ヨンデ

ユン・チェギョンは、2012年にガールズグループPURETTYでデビューしたが、グループは解散。その後、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演した後、プロジェクトグループI.B.Iとして活動、2016年にAPRILのメンバーとして途中で合流した。

2022年にAPRILが解散したことにより、現在は女優として活動中だ。最近、朝鮮放送の週末ドラマ『コンフィデンスマンKR』に出演した。

イ・ヨンデは2017年に女優ビョン・スミと結婚し、翌年離婚した。2人には娘がおり、現在イ・ヨンデが養育中だ。

