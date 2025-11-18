「新人とは思えない…」ALLDAY PROJECT・ヨンソ、“オン眉”ヘアで放つ唯一無二のオーラ【PHOTO】 | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECTの最年少メンバー・ヨンソが、圧倒的なオーラで魅了した。

ヨンソは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ALLDAY PROJECTの新シングル『ONE MORETIME』の撮影現場で撮られたオフショットだ。高層ビルの夜景を背に、洗練された雰囲気をまとったヨンソの姿が収められている。

写真の中のヨンソは、淡いピンクのキャミソールに黒のジャケットを羽織り、ダメージ加工のスキニーデニムとレースアップブーツを合わせたスタイリングを披露。抜群のスタイルが際立ち、圧倒的な存在感を放っている。

（写真＝ヨンソInstagram）

また、前髪を眉上で切りそろえた“オン眉”にポニーテールというヘアスタイルで、クールさとキュートさを兼ね備えた魅力を発揮した。

この投稿を見たファンからは「脚なっが！」「オン眉可愛すぎ」「新人とは思えない…」などのコメントが寄せられている。

なお、ヨンソが所属するALLDAY PROJECTは11月17日に新シングル『ONE MORETIME』をリリースし、12月にはデビュー後初となるEPの発売も控えている。

