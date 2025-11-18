i-dle、可愛らしい農家に変身！“コテージコア”がテーマの2026年シーグリ写真を公開 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleが愛らしい“コテージコア”の感性を盛り込んだシーズングリーティングを披露する。

11月18日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、i-dleの公式SNSを通じて「i-dle 2026 SEASON'S GREETINGS［i-dle＆Soil Co.］」のプレビューイメージを公開した。

i-dleは、2026年のシーズングリーティングで、小さな田舎町を背景に活気に満ちた農家に変身し、ユニークな魅力を伝える。

シーズングリーティングは、卓上カレンダー、ダイアリー、縦型年間ポスター、農家の資格証明書、ポラロイドフォトカードセット、“ファームデコ”ステッカー、ハンカチおよびメンバーがそれぞれ担当する有機農産物とともにしたフォトカードと、多様な構成でファンのコレクション欲求を刺激している。

（写真＝CUBEエンターテインメント）上からミヨン、ミンニ、ソヨン

（写真＝CUBEエンターテインメント）上からシュファ、ウギ

予約販売期間中に特別なイベントも行われる。同期間中にシーズングリーティングを購入すると、数量限定の自撮りフォトカードをランダムで贈呈し、初回限定で一部商品にはメンバーの直筆サインが入ったポラロイドが含まれる。

なお、i-dleの2026年シーズングリーティング「i-dle 2026 SEASON'S GREETINGS［i-dle＆Soil Co.］」は、来る11月20日14時から26日14時まで、CUBEEをはじめとするオンラインアルバムサイトで予約販売を行い、一般販売は11月27日から始まる。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

