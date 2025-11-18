俳優チョン・ヘイン、蝋人形が香港で展示決定！5時間にわたる実測を経た作品「素敵な経験」 | RBB TODAY

11月18日、マーリン・エンターテインメンツグループ傘下のマダム・タッソー香港が、世界で初めて俳優チョン・ヘインの蝋人形を公開する予定だと明らかにした。

今回のプロジェクトは、最近、ドラマ『となりのMr.パーフェクト』が高視聴率を記録したなか、ファンの声援に応えるためにマダム・タッソー香港が蝋人形の製作を提案し、チョン・ヘインがこれを快諾したことで実現した。

『となりのMr.パーフェクト』は韓国での放送直後、Netflixを通じて全世界に公開され、海外の視聴者の関心を集めた。

チョン・ヘインは、韓国で約5時間にわたって行われた精巧な実測過程の間、彼ならではの明るい笑顔を失わなかった。

彼は、「マダム・タッソー香港で自分の蝋人形が展示されるというのは、本当に素敵な経験です。自分が有名な名所の一部になるとは想像もしませんでした。自分の蝋人形が世界中のファンに温かく、ポジティブなエネルギーを伝えられることを願っています」と感想を伝えた。

（写真＝マダム・タッソー香港）チョン・ヘイン

マーリン・エンターテインメンツの香港総括であるウェイド・チャン氏は、「マダム・タッソー香港は、K-ウェーブ・ゾーンの体験をさらに強化するため、努力し続けています」と述べた。

続けて、「チョン・ヘインが作品で見せた誠実さとプロフェッショナルさは、今回のコラボの過程でもそのまま現れました。彼の参加は、地域観光の活性化とアジア文化の広がりにも大きく貢献すると思います」と語った。

なお、チョン・ヘインの蝋人形は来る12月、マダム・タッソー香港のK-ウェーブ・ゾーンで公開される予定で、現在展示中の俳優イ・ジョンソク、女優スジなど、韓流スターの蝋人形とともに、韓国スターゾーンをさらに豊かで魅力的に満たす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。

■【画像】「付き合ってる？」『となりのMr.パーフェクト』チョン・ヘイン＆チョン・ソミン

■【写真】「何歳なの」チョン・ヘイン、奇跡の"童顔ビジュアル"

■【写真】チョン・ヘイン、イタリアの博物館で見せた"彫刻級"の美しさ