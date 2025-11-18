KiiiKiii・スイ、“次世代ミューズ”の魅力全開！透明感あふれる撮影カットを公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiのスイが、まばゆい存在感を放った。

ファッション誌『VOGUE KOREA』は最近、スイとメイクアップブランド「dasique（デイジーク）」がともに制作したデジタルカットを公開した。

公開されたカットでスイは、落ち着きのある柔らかな雰囲気の中にフレッシュさを感じるビジュアルを披露し、視線を引きつけた。ナチュラルメイクで洗練されたムードを演出し、深いまなざしでカメラを見つめながらさまざまなポーズを見せ、ブランドミューズにふさわしい卓越した表現力を披露した。

（写真＝『VOGUE KOREA』）スイ

スイは今年6月、デイジークの専属モデルに抜擢され、新商品『Twinkle Mermaid』コレクションのビジュアルを公開。その後も広告イメージをはじめ多彩なコンテンツを発信し、ファンはもちろん一般消費者の心まで掴んできた。今回の撮影カットでは、スイの“次世代ビューティーアイコン”としての無限の可能性を再び証明した。

（写真＝『VOGUE KOREA』）スイ

KiiiKiiiのデビュー曲『I DO ME』で“赤いカーディガンの子”として注目を浴びたスイは、華やかなビジュアルと幅広いコンセプト消化力で存在感を発揮し続けている。特に、音楽番組やバラエティコンテンツで見せる明るい笑顔と快活なエネルギーで“KiiiKiiiのビタミン”と呼ばれている。

さらに、柔らかく幻想的なボーカルを持ち、確かな音楽的実力を証明してきたスイは、大学祭をはじめとする多様な韓国国内外のステージで活躍している。今月4日には、TABLO（タブロ）がプロデュースを手掛けた新曲『To Me From Me』で、胸に響くエモーショナルな歌声を披露し、注目を集めた。

（写真＝『VOGUE KOREA』）スイ

スイが所属するKiiiKiiiは、デビュー曲『I DO ME』で正式デビューからわずか13日でMBCの音楽番組「ショー！K-POPの中心」で1位を獲得。その後も4カ月連続で「新人アイドルグループブランド評判」1位を記録し、各授賞式で新人賞6冠に輝くなど、勢いのある活躍を続けている。

さらに最近では、11月13日に東京ドームで開催されたイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に唯一のK-POPガールズグループとして出演したほか、日本の人気音楽番組にも出演し、日本の主要メディアにも取り上げられるなど、グローバルな影響力を証明したKiiiKiii。今後どのような活躍を見せるのか、期待が高まっている。

スイの多彩な魅力が詰まった今回の撮影カットは、『VOGUE KOREA』公式SNSで確認できる。

なお、スイは、12月7日に高雄で開催される「Asia Artist Awards（AAA）」10周年記念フェスタ「ACON 2025」のMCを務める予定だ。

